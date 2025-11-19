TPHCM: Từ thách thức đến cơ hội phát triển đô thị TOD

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo “Hành trình hiện thực hóa đô thị TOD Việt Nam: Cơ hội và Thách thức”. Ảnh: TH

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch VNREA chia sẻ, năm 2025 là thời điểm bản lề khi hàng loạt đạo luật mới như Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS)… đồng loạt có hiệu lực.

Đây cũng là giai đoạn các đô thị lớn như TPHCM bước vào quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, đặc biệt trong tư duy quy hoạch và quản trị không gian phát triển. Mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) sẽ là “xương sống” trong chiến lược phát triển đô thị mới của Việt Nam, nhằm giải quyết bài toán ùn tắc, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống trong dài hạn. Để tối ưu nguồn lực và đạt hiệu quả cao trong triển khai định hướng phát triển TOD, TPHCM sẽ thực hiện phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn, tập trung vào các dự án trọng điểm để tạo hiệu ứng lan tỏa.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch VNREA phát biểu tại hội thảo

Cũng theo TS Nguyễn Văn Đính, hội thảo sẽ tập trung 5 nhóm nội dung như: làm rõ vai trò của mô hình đô thị TOD trong cấu trúc phát triển TPHCM và các vùng đô thị mở rộng; phân tích cách TOD tái định hình không gian đô thị, hệ thống giao thông, và bản sắc đô thị trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới; đánh giá tác động của TOD đến giá trị bất động sản, cơ hội đầu tư quanh các tuyến giao thông trọng điểm và các đô thị vệ tinh; thảo luận chính sách, quy hoạch, cơ chế; giải pháp nhằm triển khai TOD hiệu quả và phù hợp thực tiễn Việt Nam và xây dựng tầm nhìn phát triển bền vững, nơi giá trị đô thị - giá trị hạ tầng - giá trị bất động sản cùng phát triển hài hòa.

KTS Ngô Viết Nam Sơn trình bày tham luận về quy hoạch phát triển mô hình TOD tại hội thảo. Ảnh: TH

Tại hội thảo, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam đánh giá, quá trình sáp nhập cũng mở ra cơ hội để TPHCM phát triển hạ tầng đồng bộ và đòi hỏi đầu tư công khổng lồ vào hạ tầng kết nối như Vành đai 3, 4, cao tốc, metro. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM nêu, để chuẩn bị tốt cho hành trình phát triển đô thị TOD, chúng ta không chỉ chuẩn bị về nguồn lực mà phải chuẩn bị về thể chế pháp lý, những cơ sở hạ tầng kết nối.

THANH HIỀN