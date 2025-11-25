Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê bình các chủ đầu tư giải ngân thấp

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại hội nghị

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm nguồn vốn năm 2024 chuyển sang) của tỉnh là 12.188 tỷ đồng. Tính đến ngày 20-11, đã giải ngân trên 6.564 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch vốn.

Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao như: Công an tỉnh Cà Mau được phân bổ hơn 30 tỷ đồng, giải ngân 29 tỷ đồng, đạt trên 95%; Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau được phân bổ trên 1.128 tỷ đồng, giải ngân 850 tỷ đồng, đạt 75%; Ban Quản lý dự án khu vực Thới Bình được phân bổ 71 tỷ đồng, giải ngân gần 67 tỷ đồng, đạt 93%, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ gần 35 tỷ đồng, giải ngân đạt 100%; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau được phân bổ 1.660 tỷ đồng, giải ngân 1.102 tỷ đồng, đạt 66%.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đ a khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (do Ban Quản lý dự án xây dựng Cà Mau làm chủ đầu tư) chậm tiến độ

Bên cạnh đó, có nhiều chủ đầu tư giải ngân thấp như: Ban Quản lý dự án xây dựng Cà Mau được phân bổ 2.762 tỷ đồng, giải ngân 661 tỷ đồng, đạt 23%; Sở NN-MT được phân bổ 88 tỷ đồng, giải ngân 31 tỷ đồng, đạt 35%; Ban quản lý khu kinh tế được phân bổ 22 tỷ đồng, giải ngân gần 2 tỷ đồng, đạt gần 9%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau biểu dương các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao. Đồng thời, nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư giải ngân thấp, dưới mức trung bình của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp phải chấn chỉnh, có giải pháp đồng bộ; tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc, giải ngân đạt yêu cầu. Các chủ đầu tư giải ngân không đạt sẽ phải kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm.

TẤN THÁI