OCB, OCBS và Hoàng Anh Gia Lai ký kết hợp tác thúc đẩy tài chính xanh

Sáng 25-11, Ngân hàng Phương Đông (OCB), Công ty CP Chứng khoán OCBS và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững.

OCB, OCBS và HAGL ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy tài chính xanh ngày 25-11. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

HAGL được thành lập năm 1993, cổ phần hóa năm 2006 và niêm yết năm 2008 – từng là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính toàn cầu và biến động thị trường đã đẩy doanh nghiệp vào giai đoạn khó khăn, buộc phải tái cấu trúc toàn diện. Hiện HAGL đang hồi phục mạnh mẽ với chiến lược chuyển hướng sang nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải và tối ưu tài nguyên. Mục tiêu của doanh nghiệp là trở thành nhà sản xuất nông nghiệp hàng đầu Việt Nam vào năm 2030 và vươn tầm châu Á.

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc OCBS – nhấn mạnh sự thấu hiểu dành cho hành trình bền bỉ hơn ba thập kỷ của HAGL. Với vai trò tư vấn chiến lược, OCBS cam kết cùng OCB xây dựng giải pháp tài chính xanh, chiến lược vốn dài hạn và chuẩn ESG theo thông lệ quốc tế.

Với vai trò đối tác tư vấn chiến lược, OCBS cam kết đồng hành cùng HAGL, phối hợp chặt chẽ với OCB để xây dựng các giải pháp tài chính xanh, chiến lược vốn dài hạn và chuẩn ESG theo tiêu chuẩn quốc tế. “Sự hợp tác giữa OCBS, OCB và HAGL sẽ kết nối chuỗi giá trị tài chính và nông nghiệp - kiến tạo thịnh vượng cho doanh nghiệp, hướng đến một tương lai xanh, bền vững cho cộng đồng”- ông Tùng nói.

Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức chia sẻ: “Doanh nghiệp đang trở lại quỹ đạo tăng trưởng nhờ mô hình nông nghiệp xanh quy mô lớn – chiến lược cần sự đồng hành của các định chế tài chính uy tín như OCB và OCBS. OCB ưu tiên các dự án xanh, phù hợp định hướng HAGL theo đuổi. Việc hợp tác này sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp HAGL củng cố nền tảng tài chính và triển khai mô hình tam nông hiệu quả”.

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải cũng khẳng định, ngân hàng đặt mục tiêu trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam, đang hợp tác với IFC, DEG và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tài chính xanh. Năm 2024, dư nợ tín dụng xanh của OCB tăng gần 30%, tập trung vào năng lượng tái tạo, công trình xanh và nông nghiệp bền vững. “Đồng hành cùng HAGL là bước đi phù hợp chiến lược. Chúng tôi kỳ vọng tạo ra giá trị bền vững cho kinh tế và môi trường”- ông Hải nhấn mạnh.

Bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh mục tiêu Net Zero vào năm 2050 càng khiến vai trò của các định chế tài chính trở nên quan trọng. Thỏa thuận hợp tác giữa OCB – OCBS – HAGL được xem là bước đi tiên phong, gia tăng sức mạnh liên kết chuỗi giá trị tài chính – nông nghiệp, hướng đến tăng trưởng ổn định và bền vững.

NHUNG NGUYỄN