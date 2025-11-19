Nhiều đại biểu ủng hộ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tiêu chuẩn 5 sao

ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM) đồng tình và đánh giá cao tính cấp bách, ý nghĩa chiến lược của dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc; giải quyết tình trạng quá tải nghiêm trọng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. ĐB cũng thống nhất với đề xuất xây dựng khu VIP xứng tầm, phù hợp vai trò là cửa ngõ đối ngoại, đón tiếp khách quốc tế, thể hiện hình ảnh quốc gia.

ĐB Nguyễn Thị Yến. Ảnh: QUANG PHÚC

Tuy vậy, ĐB Nguyễn Thị Yến đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm khoảng cách 43km giữa Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tương tự như khoảng cách giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất (40km), để đánh giá khả năng sử dụng chung đường hàng không, tiết kiệm chi phí mở rộng không phận và hạ tầng điều hành bay.

Theo báo cáo, dự án khởi công từ ngày 19-8-2025, đến nay đã thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 700/1.900 hộ. ĐB Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh, đây là tín hiệu tích cực cho việc đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, theo ĐB, cần nêu rõ trong hồ sơ dự án trình Quốc hội việc có tách giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần nhằm đẩy nhanh tiến độ, theo quy định đối với dự án nhóm A hay không.

ĐB Tạ Văn Hạ (TP Đà Nẵng) bày tỏ sự ủng hộ cao đối với chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là quyết sách đúng đắn, không chỉ phục vụ vận chuyển hàng không mà còn tạo động lực phát triển vùng Thủ đô. Việc xây dựng cảng hàng không này không chỉ chia sẻ với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện nay đang quá tải, mà còn phục vụ vận tải quốc tế, vừa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Với quy hoạch gần 2.000ha xây dựng và thêm 15.000ha cho các khu vệ tinh nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô, việc xây dựng cảng hàng không này sẽ mở ra thị trường mới cho hàng không Việt Nam, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư tư nhân tham gia. Từ đó, ĐB Tạ Văn Hạ đề nghị việc đầu tư dự án phải nhanh hơn, tiến độ phải khẩn trương, tập trung hơn để cảng hàng không này thực sự là 1 cảng hàng không 5 sao. Cùng với đó phải đầu tư kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy đồng bộ để khai thác hiệu quả nhất Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

ĐB Nguyễn Thị Lan. Ảnh: ĐỖ TRUNG

ĐB Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cho rằng, việc xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là bước đi chiến lược, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô theo mô hình “trung tâm kép”, tạo cực tăng trưởng mới, thúc đẩy các ngành công nghiệp, logistics, du lịch, dịch vụ; đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ sự kiện đối ngoại lớn của đất nước, trong đó có hội nghị APEC 2027.

Theo ĐB, dự án chủ yếu huy động vốn ngoài ngân sách, góp phần giảm áp lực cho đầu tư công, song cần có giải pháp hiệu quả về giải phóng mặt bằng, bảo đảm sinh kế và ổn định đời sống cho người dân; kiểm soát tốt tác động môi trường như tiếng ồn, thoát nước, ngập úng; đồng thời, phải dự báo chính xác nhu cầu vận tải, xác định quy mô đầu tư phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

“Nếu Việt Nam xây dựng được một sân bay thông minh, xanh, bền vững, đạt tiêu chuẩn 5 sao, nằm trong nhóm 10 sân bay có dịch vụ tốt nhất thế giới như mục tiêu dự án đề ra, đây không chỉ là niềm tự hào của quốc gia mà còn góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu, đẳng cấp Việt Nam trên trường quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, ĐB Nguyễn Thị Lan nhận định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh (Đoàn ĐB Bắc Ninh) đề nghị ban soạn thảo xem xét thêm nội dung áp dụng cơ chế đặc thù với 2 di tích phát sinh nằm trên dự án tuyến đường nối từ Hà Nội về Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo ĐB, dự thảo nghị quyết đã cho phép di dời 25 công trình tôn giáo, văn hóa được công nhận di tích ra khỏi phạm vi dự án cảng hàng không. Vì vậy, ĐB đề nghị ngay trong nghị quyết này, Quốc hội và Chính phủ có thể xem xét cho áp dụng cùng 1 cơ chế di dời để bảo đảm tính đồng bộ. Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư với tổng vốn khoảng 196.378 tỷ đồng (giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng).

ĐỖ TRUNG - PHAN THẢO