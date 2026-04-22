Tàu cá cháy dữ dội trong đêm ở Huế

Sáng 22-4, lãnh đạo phường Thuận An, TP Huế cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu cá xảy ra trên địa bàn vào khuya 21-4.

Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 21-4, UBND phường Thuận An nhận tin báo tàu cá số hiệu TTH-45759TS, dài khoảng 14,16m, công suất 150CV, neo đậu tại cầu cập bến cơ sở sản xuất nước đá Bùi Dinh, thuộc tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, bốc cháy dữ dội.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế và dập tắt đám cháy

Tàu cá do ông Dương Hải (sinh năm 1975, trú tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo UBND phường Thuận An chỉ đạo Công an phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đến hiện trường nắm tình hình, tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ hiện trường và tài sản.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 22-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4, thuộc Phòng PC07, Công an TP Huế, huy động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến 1 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng tàu cá bị hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

VĂN THẮNG

