Thủ tướng Chính phủ quyết định nhân sự Bộ Ngoại giao và Bộ GD-ĐT

Ngày 27-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định về nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, tại Quyết định số 489/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Quyết định số 488/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định để ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977 tại Bắc Ninh; thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao; ông có quá trình dài công tác ở Bộ Ngoại giao, trải qua nhiều vị trí công tác, từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Trưởng đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại Long An (trước đây, nay là tỉnh Tây Ninh), cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế phát triển, tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay (Hà Lan). Ông có nhiều năm công tác, trải qua nhiều cương vị công tác ở Trường Đại học Mở TPHCM, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT từ năm 2017.

PHAN THẢO