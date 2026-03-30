Chính trị

Nhân sự

Đồng chí Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI

SGGPO

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% tổng số đại biểu có mặt, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI. Theo đó, Chủ tịch HĐND TPHCM (khóa X) trình bày tờ trình giới thiệu đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), để HĐND bầu Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI.

Kỳ họp thực hiện quy trình bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Võ Văn Minh được 124 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số đại biểu có mặt.

Như vậy, đồng chí Võ Văn Minh đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH

Từ khóa

bầu Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đại biểu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn