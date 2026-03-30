Đồng chí Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% tổng số đại biểu có mặt, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI. Theo đó, Chủ tịch HĐND TPHCM (khóa X) trình bày tờ trình giới thiệu đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), để HĐND bầu Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI.

Kỳ họp thực hiện quy trình bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Võ Văn Minh được 124 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số đại biểu có mặt.

Như vậy, đồng chí Võ Văn Minh đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH