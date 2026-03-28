Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã bầu đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI; đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 28-3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã họp kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031)

Theo đó, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh (sinh năm 1980, quê quán TPHCM), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đạt 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Các đồng chí: Trần Văn Mi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; Đặng Minh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Khánh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Út (sinh năm 1969, quê quán Tây Ninh), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030, được 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí: Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà và Nguyễn Thị Hoàng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

PHÚ NGÂN