Các Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và Trưởng các Ban của HĐND TPHCM khóa XI.

Chủ tịch HĐND TPHCM cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự.

Theo tờ trình, nhân sự được giới thiệu để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM khóa X; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X.

Nhân sự được giới thiệu để bầu Trưởng các Ban HĐND TPHCM khóa XI gồm:

Đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khóa X, được giới thiệu bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khóa XI.

Đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa X, được giới thiệu để bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa XI.

Đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM khóa X, được giới thiệu bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM khóa XI.

Đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh, được giới thiệu để bầu giữ chức Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM khóa XI.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự được giới thiệu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết quả, tất cả nhân sự được giới thiệu để bầu các chức danh đều trúng cử. Cụ thể:

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ được 124/124, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng được 124/124, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân được 124/124, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng được 124/124, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Công Danh được 122/124, đạt tỷ lệ 98,39%.

Đồng chí Phạm Quỳnh Anh được 124/124, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Cao Thanh Bình được 123/124, đạt tỷ lệ 99,19%

Đồng chí Hoàng Tùng được 120/124, đạt tỷ lệ 96,72%

