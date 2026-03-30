Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Với 121/123 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 98,37% tổng số đại biểu có mặt, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tiến hành công tác nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kiện toàn nhân sự chủ chốt diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang chuẩn bị hồ sơ xây dựng cơ chế, chính sách cho đô thị đặc biệt trình Quốc hội; đồng thời đối mặt với yêu cầu cao về tăng trưởng 2 con số, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị đô thị, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông qua tờ trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI.

Kỳ họp thực hiện quy trình bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Được được 121 phiếu tán thành trên tổng số 123 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 98,37%.

Như vậy, đồng chí Nguyễn Văn Được đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

