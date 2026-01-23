Đ/c Bùi Thị Minh Hoài

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 8-1988 – 6-1995:

Cán bộ, Thanh tra viên cấp I, Thanh tra thành phố Nam Định.

● 7-1995 – 12-1996:

Phó Chánh Thanh tra thành phố Nam Định.

● 1-1997 – 10-1998:

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam.

● 10-1998 – 12-2000:

Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

● 12-2000 – 4-2004:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

● 5-2004 – 2-2006:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam.

● 2-2006 – 9-2008:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (từ tháng 4-2006).

● 9-2008 – 3-2009:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

● 3-2009 – 3-2011:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

● 3-2011 – 4-2018:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (1/2016); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

● 5-2018 – 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

● 31-1-2021:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

● 4-2021 – 7-2024:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7-2021)

● 16-5-2024:

Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

● 17-7-2024:

Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1379-QĐNS/TW ngày 17-7-2024 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thôi tham gia Ban Bí thư, thôi chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương; điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

● 29-7-2024:

Được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

● 4-11-2025:

Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí tham gia Ban Bí thư khoá XIII và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

● 7-11-2025:

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5 khóa X đã nhất trí hiệp thương cử đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

SGGPO