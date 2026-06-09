Đề nghị giảm 3 năm tù với cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng

Quá trình xét xử phúc thẩm, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cung cấp chứng cứ mới như gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia công tác thiện nguyện và nộp thêm 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Ngày 9-6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng các đồng phạm về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng mức án 15 năm tù về tội tham ô tài sản, 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Lê Thúy Hằng là 22 năm tù, giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Bị cáo Lê Thúy Hằng và các bị cáo khác tại phiên sơ thẩm

Đối với 11 bị cáo khác kháng cáo, Viện kiểm sát xác định trong giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo đã cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị HĐXX xem xét, chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo này.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Lê Thúy Hằng cung cấp thêm nhiều tài liệu, chứng cứ như gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia công tác thiện nguyện và nộp thêm 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.... để xin giảm nhẹ hình phạt. Viện kiểm sát đánh giá đây là tình tiết giảm nhẹ mới nên có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hằng.

Về phần xử lý vật chứng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường 14 tỷ đồng cho SJC và khắc phục 73 tỷ đồng; các bị cáo khác phải bồi thường số tiền tương ứng với hành vi phạm tội.

Trước đó, tòa tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng và đồng phạm nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC (số vàng miếng và vàng nhẫn được các bị cáo mua nguyên liệu bên ngoài để sản xuất), được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội hiện không thu hồi được.

Theo đại diện Viện kiểm sát, 17.758 lượng vàng nguyên liệu cung cấp cho các bị cáo khác... để sản xuất chèn vào là trái quy định. Dù không thu được nhưng đó là số vàng công cụ, phương tiện phạm tội nên buộc các bị cáo nộp lại theo tỷ lệ % tương ứng, phù hợp với quy định tại điều 47 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 03 Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, nên đề nghị HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình điều hành hoạt động của SJC, bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo các bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập khống chứng từ mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng còn mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài để cùng các bị cáo khác chèn thêm vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Đồng thời, chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Hậu quả, bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 73 tỷ đồng.

LAM NGUYÊN