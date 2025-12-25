Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH và 20 đồng phạm trong vụ “nhận hối lộ”

Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” xảy ra tại Bộ LĐTB-XH trước đây (nay là Bộ Nội vụ), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 21 bị can về 3 tội danh khác nhau.

Các bị can từ trái qua: Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương. Ảnh: Bộ Công an

Trong số này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” hơn 5 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến năm 2025, với vai trò phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, ông Hoan đã duyệt ký 181 giấy phép xuất khẩu lao động cho doanh nghiệp, biết việc cán bộ gây khó khăn để “ép” doanh nghiệp chi tiền và nhận tổng cộng 5,25 tỷ đồng. Trong đó, nhận của các doanh nghiệp khi chỉ đạo cấp dưới duyệt hồ sơ là 4,3 tỷ đồng; nhận từ Tống Hải Nam 950 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, từ năm 2018 đến 2025, với vai trò là Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (chuyên viên Phòng Pháp chế) thu tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động để đưa cho Nam, lãnh đạo Bộ LĐTB-XH và chi các khoản "đối ngoại", hưởng lợi cá nhân 5,6 tỷ đồng.

Kết quả điều tra làm rõ, nhóm đối tượng trên nhận tổng cộng hơn 15,3 tỷ đồng tiền “bôi trơn” để “chạy giấy phép” cho 29 doanh nghiệp tương ứng với 30 hồ sơ.

Ngoài ra, kết luận điều tra xác định, từ 2020–2024, bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) cùng đồng phạm đã sử dụng hai phần mềm kế toán để che giấu doanh thu từ việc đưa hơn 15.000 lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản; không khai báo thuế với tổng số tiền hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã kiến nghị Bộ Nội vụ chấn chỉnh quy trình phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động diện Visa E7-3 và xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Đỗ Vân Hương (Phó Trưởng phòng Pháp chế) và Tạ Thị Thanh Thúy (cựu Trưởng phòng Pháp chế) tiếp nhận chỉ đạo từ Nam, tạo điều kiện, duyệt ký nhanh hồ sơ, bỏ qua lỗi cho các doanh nghiệp do Trang và Hưng thẩm định (trong đó, Hương xử lý 27 hồ sơ , Thúy xử lý 2 hồ sơ).

ĐỖ TRUNG