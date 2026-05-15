Đề nghị tử hình Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm trong vụ án mua bán ma túy

Sáng 15-5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên xét xử 19 bị cáo trong vụ án mua bán ma túy số lượng lớn trên địa bàn.

Kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị các mức án đối với các bị cáo.

Theo Viện kiểm sát, 17/19 bị cáo đã nhận tội, riêng bị cáo Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác, đủ cơ sở xác định hai người này phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: QUYÊN DU

Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Khánh tử hình về tội “Giết người”, tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 9-10 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 4-5 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Hà Thương Hải bị đề nghị tù chung thân về tội “Giết người”, tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 7-8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 8-9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 2-3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng bị đề nghị tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo khác bị đề nghị từ 18-24 tháng tù đến tù chung thân.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2 đến ngày 17-4-2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ về Quảng Ninh để bán. Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Bị cáo Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Tối 17-4-2025, tại khu vực đường liên phường, thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng khi đang chuẩn bị giao dịch số lượng heroin trên.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát của cơ quan chức năng tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan, trong đó có một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Trong khi chống trả, Khánh dùng súng AK bắn về phía lực lượng công an, làm đồng chí Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Phiên tòa tiếp tục phần tranh tụng, sau đó nghị án.

GIA KHÁNH - QUYÊN DU