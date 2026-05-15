Khởi tố các đối tượng mua bán heo nhiễm bệnh để đưa ra thị trường

Ngày 15-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990, trú xã Thọ Bình), Lê Văn Lam (sinh năm 1993, trú xã Thọ Phú) và Lê Văn Hợi (sinh năm 1983, trú xã Thọ Xuân) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 29-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thọ Phú mua, nhốt heo bệnh để giết mổ bán ra thị trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Công an xã Thọ Phú và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra, xác định số heo bệnh tại cơ sở này được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Lam đã thu mua heo bệnh từ Lê Mạnh Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ. Các đối tượng đã mua bán tổng cộng 17 con heo bị bệnh.

Quá trình điều tra xác định, gia đình ông Lê Văn Hợi nuôi 28 con heo thịt và 4 con heo nái sinh sản. Từ ngày 26-4, đàn heo này xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, nhiều con có biểu hiện bị dịch bệnh. Mặc dù biết đàn heo bị bệnh, khó chữa trị và có nguy cơ lây lan nhưng ông Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Lê Mạnh Đáng. Dù biết rõ tình trạng heo bệnh nhưng Đáng vẫn đồng ý mua toàn bộ 26 con heo của ông Hợi với giá 27 triệu đồng để mang về bán cho các lò mổ kiếm lời.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu bệnh phẩm thu từ số heo nói trên đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Hiện, vụ án đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

DƯƠNG QUANG