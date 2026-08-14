Một phường ở Lâm Đồng có 29 học sinh đạt thành tích quốc tế

Phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có 29 em học sinh đạt thành tích quốc tế, 48 em đạt thành tích quốc gia, 32 em đạt thành tích cấp tỉnh và 17 em đạt thành tích xuất sắc cấp trường. Đó là 126 em học sinh, đại diện cho 491 học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong hơn 25.000 học sinh đang học tập tại phường, đã đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong năm học 2025-2026.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Hải trao thưởng cho các học sinh

Sáng 14-8, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh năm học 2025-2026.

Tại buổi lễ, phường tuyên dương, khen thưởng 126 em đại diện cho 491 học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong hơn 25.000 học sinh đang học tập trên địa bàn, có thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong năm học 2025-2026.

Trong số 126 học sinh được tuyên dương, có 29 em đạt thành tích quốc tế, 48 em đạt thành tích quốc gia, 32 em đạt thành tích cấp tỉnh và 17 em đạt thành tích xuất sắc cấp trường.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan trao thưởng cho các học sinh

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc cho biết hoạt động nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương những học sinh có thành tích xuất sắc; khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, đồng thời thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Lộc mong muốn các học sinh được tuyên dương tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện tinh thần trách nhiệm, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

ĐOÀN KIÊN