Ngày đầu thi lớp 10 tại TPHCM: Dự đoán có "mưa" điểm 10 ở môn Ngoại ngữ

Tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), Trúc Uyên, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Ngô Quyền (phường Bảy Hiền), cho biết, văn bản đọc hiểu của phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm có chủ đề về trí tuệ nhân tạo. Trong đó, tất cả từ vựng đều quen thuộc, không đánh đố thí sinh; ngữ pháp của phần đọc hiểu hơi rối do có câu phức nhưng dễ dàng đoán ý thông qua ngữ cảnh.

Ở phần câu hỏi ngữ âm, các từ vựng đều quen thuộc trong chương trình lớp 12. Riêng phần viết lại câu, đề thi chỉ có 1-2 câu khó do liên quan cấu trúc cụm động từ, còn lại đều rất dễ. Thí sinh này tự tin dự đoán mình được 9 điểm môn Ngoại ngữ, tràn trề hi vọng xét tuyển vào nguyện vọng 1 là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Tương tự, với Lê Minh Thơ, học sinh lớp 9/4, Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), toàn bộ các câu hỏi trong đề thi năm nay đều không đánh đố thí sinh. Em chỉ mất thời gian ở phần câu hỏi điền khuyết do từ vựng lạ. Song, em dự đoán mình có thể đạt 10 điểm môn thi này.

Tại điểm thi THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), đôi bạn Lý Hạo Minh và Lê Quang Nghị, học sinh lớp 9A10, Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định), cho biết các em dư đến 30 phút thời gian làm bài.

"Các bạn trong phòng thi của em đều hoàn thành bài thi khi mới qua 2/3 thời gian làm bài. Tuy nhiên, theo quy định của môn thi trắc nghiệm, thí sinh không được rời khỏi phòng thi khi chưa kết thúc thời gian làm bài nên em kiểm tra lại đáp án nhiều lần. Em nghĩ năm nay sẽ có "mưa" điểm 10 vì đề thi quá dễ", Lý Hạo Minh phấn khởi cho biết.

Ngày mai (2-6), thí sinh tiếp tục dự thi môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập là môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Dự kiến, công tác chấm thi sẽ được triển khai từ ngày 3 đến ngày 8-6 tùy vào tiến độ thực tế của hội đồng chấm thi.

