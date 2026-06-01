2 thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày thi lớp 10 đầu tiên

Chiều 1-6, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh đã thông tin nhanh về tình hình diễn ra ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Thí sinh tự tin ra về sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên tại điểm thi THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn). Ảnh: THU TÂM.

Theo đó, trong buổi sáng với môn thi Ngữ văn, tổng số thí sinh vắng là 603/151.557, chiếm tỷ lệ 0,39%.

Tại một số điểm thi, có tình trạng thí sinh bị bệnh trong quá trình thi, phải xuống phòng y tế từ 5-10 phút. Các điểm thi đã tiến hành lập biên bản sự cố bất thường. Tuy nhiên, do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, các trường hợp này không được bù thời gian làm bài.

Tại điểm thi THCS Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh), một thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi mà không thông báo trước cho điểm thi. Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM) đã yêu cầu điểm thi lập biên bản bất thường, đồng thời vẫn cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị trong suốt buổi thi. Điểm thi được đề nghị yêu cầu thí sinh bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng nhận khuyết tật sau khi kết thúc buổi thi.

Tại điểm thi THCS Kiến Thiết (phường Bàn Cờ), 1 thí sinh có dấu hiệu không ổn định trong phòng thi gây ảnh hưởng đến trật tự phòng thi. Sau buổi thi, điểm thi đã lập biên bản bất thường và mời phụ huynh đến làm việc. Qua xác minh, thí sinh này được xác định có vấn đề về trí tuệ, tuy nhiên chưa hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định.

Trong giờ thi môn Ngữ văn, toàn thành phố có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đối với môn Ngoại ngữ trong buổi chiều, tổng số thí sinh vắng là 611/151.557, chiếm tỉ lệ 0,4%.

Trong quá trình thi, một số điểm thi phát hiện đề thi bị mất chữ nên đã tiến hành mở đề dự phòng và tiến hành lập biên bản sự cố theo quy định.

Buổi chiều ghi nhận một trường hợp thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng tài liệu.

THU TÂM