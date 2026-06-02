Thí sinh tự tin bước vào môn thi cuối cùng là môn Toán

Sáng 2-6, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM thoải mái, tự tin bước vào môn thi cuối cùng là môn Toán.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Ngô Tất Tố (phường Phú Nhuận, TPHCM).

Tại điểm thi Trường THCS Ngô Tất Tố (phường Phú Nhuận, TPHCM), Phó Trưởng điểm thi Ngô Thành Bảo cho biết, điểm thi có 707 thí sinh với 30 phòng thi.

Trong ngày làm thủ tục dự thi (ngày 31-5), nhờ được sinh hoạt kỹ quy chế thi nên số lượng thí sinh gửi đồ tại khu vực để vật dụng của thí sinh rất ít. Ngày thi đầu tiên (hôm qua, 1-6) diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Trong buổi thi môn Ngữ văn, một thí sinh đến điểm thi trễ đã được cán bộ công an trực tại điểm thi đến tận nhà chở em đến điểm thi trước thời gian phát đề.

Ngoài ra, điểm thi có một thí sinh bị gãy cổ tay phải, đang được bó bột. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của thí sinh và gia đình, em vẫn dự thi cùng các thí sinh bình thường khác.

Thí sinh tự tin trước giờ làm bài môn Toán.

Chia sẻ trước giờ vào phòng thi, Đỗ Nguyễn Hồng Quyên, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Độc Lập (phường Đức Nhuận) cho biết, bí quyết làm bài thi môn Toán của em là câu dễ làm trước, câu khó làm sau.

Sau buổi thi môn Toán, Hồng Quyên đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vì không đăng ký nguyện vọng chuyên/tích hợp. Thí sinh này dự định sẽ ngủ bù những ngày qua ôn thi căng thẳng.

Nhóm thí sinh Trường THCS Độc Lập tự tin trước giờ vào phòng thi.

Còn với Trương Huỳnh Duy Khiêm, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Độc, em tự tin ở phần đại số. Đối với phần hình học, chiến thuật làm bài của em là ưu tiên các câu hỏi cơ bản để lấy điểm, nếu còn thời gian sẽ suy nghĩ câu hỏi khó. Duy Khiêm đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đăng Lưu nên mang tâm lý khá thoải mái ở môn thi cuối.

Riêng với Phạm Trần Minh Trang, học sinh lớp 9, Trường THCS Ngô Tất Tố, em dành nhiều thời gian ôn tập môn Toán vì đây là môn em lo lắng nhất trong 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10.

"Trong đề thi Toán các năm trước, câu 6 thường là bài toán thực tế có mức độ phân hóa cao nhất. Em dự định cố gắng lấy điểm các câu hỏi còn lại, riêng câu 6 còn thời gian mới làm. Hôm qua kết quả làm bài hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ của em khá tốt nên em tự tin mình sẽ đậu guyện vọng 1 vào Trường THPT Marie Curie", Minh Trang chia sẻ.

Cán bộ coi thi phát giấy thi cho thí sinh.

Sáng nay, thí sinh bước vào môn thi cuối trong 3 môn thi bắt buộc của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Sau khi kết thúc giờ làm bài môn Toán, nếu thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Riêng thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp thực hiện thêm bài thi môn chuyên/tích hợp vào chiều nay (2-6), thời gian làm bài 150 phút.

