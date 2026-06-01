Những sĩ tử “vượt biển” dự thi lớp 10

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, có những sĩ tử trải qua hành trình đặc biệt hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Đó là những em học sinh đến từ đặc khu Côn Đảo, vượt chặng đường hàng trăm km vào đất liền dự thi.

Học sinh Côn Đảo vào đất liền dự thi. Ảnh: Tiền Phong

Chiều 1-6, sau cơn mưa nặng hạt, anh Lê Trung Dũng kiên nhẫn đứng chờ con trước cổng điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành).

Con trai anh là em Lê Trung Nam Hải, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo). Từ ngày 29-5, hai cha con đã “vượt biển” vào đất liền, thuê phòng trọ để ở trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tại đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thạnh An, học sinh tốt nghiệp THCS được xét tuyển vào lớp 10, không phải tham gia kỳ thi tuyển sinh. Tuy nhiên, Nam Hải vẫn quyết định đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập tại TPHCM để có thêm cơ hội lựa chọn môi trường học tập phù hợp.

Tiết học của học sinh THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo)

Em đăng ký ba nguyện vọng vào các trường: THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Trần Phú và THPT Marie Curie. Suốt bốn năm học THCS, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài thời gian học trên lớp, Nam Hải chủ yếu tự học dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

Sáng 1-6, Nam Hải đã hoàn thành thi môn đầu tiên với tâm trạng khá thoải mái. Em tự tin bước vào môn thi thứ 2 với tâm lý tự tin, bởi đây là môn học em có thành tích tốt nhất.

Đặt niềm tin ở con trai, anh Dũng chia sẻ, nếu may mắn trúng tuyển, Nam Hải sẽ ở cùng anh trai hiện là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Ngoại thương TPHCM, còn cha mẹ tiếp tục sinh sống và làm việc tại Côn Đảo.

Cùng mang theo ước mơ từ đảo xa còn có em Ngô Võ Tường Vy, bạn cùng lớp với Nam Hải. Có mặt tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), Tường Vy cho biết, em và mẹ đã vào đất liền từ 5 ngày trước để ổn định chỗ ở và chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi.

Ngay từ đầu năm lớp 9, gia đình đã định hướng cho em vào đất liền học tập. Nữ sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường: THPT Tây Thạnh, THPT Nguyễn Thái Bình và THPT Nguyễn Thị Diệu. Nếu trúng tuyển, em sẽ ở cùng dì để thuận tiện cho việc học tập.

Tường Vy đặt mục tiêu đạt khoảng 7 điểm mỗi môn. Tuy vậy, em vẫn có phần lo lắng bởi điều kiện học tập trên đảo khiến em ít có cơ hội tiếp cận với các dạng đề thi của TPHCM. Em chủ yếu tự học và luyện đề với sự hướng dẫn của các thầy cô ở trường.

Ngày 1-6, thí sinh tại TPHCM dự thi môn Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Theo thầy Lê Trúc Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo), kỳ tuyển sinh năm nay, đặc khu có 7 học sinh vào đất liền dự thi tuyển sinh lớp 10, tăng nhẹ so với những năm trước. Trong đó, 4 em đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập tại TPHCM, 3 em dự thi công lập ở các địa phương khác. Ngoài ra, còn có khoảng 16 em dự kiến theo học các trường THPT ngoài công lập.

Thầy Tùng cho hay, phần lớn học sinh lựa chọn vào đất liền dự thi đều là các em có thành tích học tập giỏi, xuất sắc. Nhiều gia đình mong muốn con được học tập trong môi trường rộng mở hơn, có thêm cơ hội trải nghiệm và phát triển bản thân.

Để đồng hành cùng các em, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã rà soát danh sách học sinh có nguyện vọng dự thi vào đất liền. Giáo viên các bộ môn chủ động hỗ trợ ôn tập từ đầu học kỳ II và tăng cường bồi dưỡng trong tháng 5-2026 sau khi kết thúc kiểm tra cuối học kỳ.

“Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà trường, điều đáng quý nhất là tinh thần tự học và quyết tâm rất lớn của các em”, thầy Tùng nhận xét.

KHÁNH CHI