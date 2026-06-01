Tiếp sức sĩ tử lớp 10 “vượt vũ môn”

Sáng 1-6, tại 242 điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn TPHCM, hơn 150.000 thí sinh chính thức bước vào môn thi đầu tiên. Trên hành trình chinh phục kỳ thi quan trọng này, phía sau mỗi sĩ tử luôn có những “hậu phương” âm thầm tiếp sức bằng tình yêu thương và trách nhiệm.

Nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ kỳ thi chính là hậu phương vững chắc giúp các sĩ tử vượt vũ môn.

Thí sinh dự thi có… người viết hộ

Sáng nay, em Nguyễn Ngọc Thảo My, học sinh lớp 9B, Trường THCS Phước Thuận (xã Hồ Tràm), đến điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc với cánh tay phải vẫn còn băng bó.

Cuối tháng 5, trên đường đi học về, em không may gặp tai nạn giao thông khiến tay phải bị gãy dập xương, phải phẫu thuật. Dù sức khỏe đã dần hồi phục nhưng chấn thương khiến em chưa thể cầm bút viết. Kỳ thi mang tính bước ngoặt cận kề khiến Thảo My và gia đình không khỏi lo lắng.

Lực lượng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi THPT Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm).

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, UBND xã Hồ Tràm đã báo cáo Sở GD-ĐT và đề nghị hỗ trợ em được tham gia kỳ thi theo đúng quy định.

Cô Võ Thị Thiên Lý, Phó trưởng điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc cho biết, thực hiện hướng dẫn của Sở GD-ĐT, điểm thi đã bố trí một phòng thi riêng dành cho Thảo My. Trong phòng có 3 giám thị, trong đó một giám thị làm nhiệm vụ viết bài theo lời đọc của thí sinh. Người hỗ trợ không phải là giáo viên dạy môn thi của em.

Thí sinh được động viên tinh thần trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Ngoài ra, phòng thi còn có 2 giám thị coi thi, 1 cán bộ giám sát bên ngoài và được trang bị thiết bị ghi âm, ghi hình toàn bộ quá trình làm bài. Mọi hoạt động đều được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo khách quan, nghiêm túc và đúng quy chế.

Đầu giờ thi môn Ngữ văn, bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, đã trực tiếp đến kiểm tra công tác hỗ trợ đặc biệt cho thí sinh tại điểm thi.

Bà Trần Thị Ngọc Châu cho biết: “Điểm thi đã thực hiện hỗ trợ thí sinh đúng quy chế. Các khâu diễn ra nhịp nhàng, đảm bảo quyền lợi cho em. Thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên thuận lợi”.

“Mẹ tin là con của mẹ làm được!”

5 giờ sáng, chị Mai Thị Lệ Thủy (phường Vũng Tàu) đã thức dậy chuẩn bị đưa con đi thi, dù nhà chỉ cách điểm thi chưa đầy 1km.

Phụ huynh động viên con trước giờ thi.

Từ tối hôm trước, chị cẩn thận kiểm tra bút, thước, gôm, nước uống, nhắc con đi ngủ sớm để có đủ sức khỏe cho ngày thi đầu tiên. Đến 6 giờ 20 phút, hai mẹ con đã có mặt trước cổng trường. Dành cho con cái ôm thật chặt trước giờ vào phòng thi, chị động viên: “Cố lên, mẹ tin là con của mẹ làm được”.

Khi con bước qua cánh cổng trường, người mẹ vẫn nán lại phía ngoài. Đến tận 8 giờ sáng, chị vẫn đứng chờ trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa dõi theo từng diễn biến bên trong điểm thi. “Tôi dặn con cứ yên tâm làm bài, cần gì đã có mẹ ở ngoài cổng trường. Mình không giúp được con làm bài, nhưng có thể giúp con yên tâm hơn”, chị Thủy chia sẻ.

Không chỉ có những người cha, người mẹ như chị Thủy, bên ngoài các điểm thi còn có nhiều “người đồng hành” khác đang âm thầm tiếp sức cho các sĩ tử.

Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh cơ sở điều tiết giao thông ngoài khu vực thi.

Từ sáng sớm, lực lượng công an, an ninh cơ sở, bảo vệ và tình nguyện viên đã có mặt để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Ông Bùi Văn Quang, thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Tam Thắng, cho biết ông cùng hơn 10 đồng đội đã có mặt tại điểm thi Trường THCS Trần Phú từ 6 giờ sáng để điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh đậu xe đúng quy định và hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. “Chúng tôi làm nhiệm vụ cho đến khi thí sinh cuối cùng rời điểm thi. Nếu em nào gặp khó khăn về di chuyển, xe cộ hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, chúng tôi luôn sẵn sàng”, ông Quang nói.

Thí sinh thoải mái tinh thần chinh phục thử thách đầu tiên.

Tại xã Hồ Tràm, Công an xã chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng PC08), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 26 (Phòng PC07), lực lượng an ninh cơ sở và Ban Chỉ huy Quân sự xã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, phụ huynh và học sinh nếu gặp các tình huống phát sinh như sự cố giao thông, cần hỗ trợ đưa đón khẩn cấp hoặc gặp vướng mắc về giấy tờ tùy thân đều có thể liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, màu áo xanh tình nguyện cũng trở thành hình ảnh quen thuộc tại các điểm thi. Các tình nguyện viên tặng nước uống, nhiệt tình hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ thí sinh và dành những tràng vỗ tay cổ vũ tinh thần trước và sau giờ làm bài.

Em Nguyễn Đặng An Khang, thành viên đội tình nguyện Trường THPT Trần Nguyên Hãn chia sẻ: “Hai năm trước, em từng là thí sinh và nhận được sự động viên từ các anh chị tình nguyện viên. Năm nay, em muốn góp một phần nhỏ để tiếp sức cho các em tự tin bước vào kỳ thi”.

Những cái ôm của cha mẹ, sự tận tâm của thầy cô, sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và những lời động viên từ các tình nguyện viên đã tạo nên một “hậu phương” vững chắc, giúp các sĩ tử thêm tự tin chinh phục kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

15 thí sinh được hỗ trợ đặc biệt trong kỳ thi Theo Sở GD-ĐT TPHCM, toàn thành phố có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần được hỗ trợ đặc biệt trong hai ngày tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Để đảm bảo mọi thí sinh đều có cơ hội hoàn thành bài thi một cách công bằng và an toàn, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp cho từng trường hợp. Trong đó, 9 thí sinh bị chấn thương tay được bố trí thi tại phòng riêng và có cán bộ coi thi hỗ trợ viết bài theo lời đọc của thí sinh. Những cán bộ này thuộc khối THPT và không giảng dạy các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Các phòng thi đặc biệt đều được bố trí hai cán bộ coi thi và lắp đặt thiết bị ghi hình, ghi âm liên tục trong suốt thời gian làm bài.

KHÁNH CHI