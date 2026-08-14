Trưa 14-8, Bộ GD-ĐT thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026. Theo đó, Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao tại Olympic Tin học quốc tế 2026

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026. Ảnh: MOET

Đội tuyển Olympic Tin học quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi, kết quả 100% học sinh đoạt giải, gồm: 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 bằng khen.

Cụ thể, em Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng); 2 em đoạt huy chương bạc là Đặng Huy Hậu (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Bùi Đức Dũng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình nhận Bằng khen.

Với kết quả 100% thí sinh đều đoạt giải, Đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ.

Kỳ thi IOI lần thứ 38 được tổ chức trực tiếp từ ngày 9-8 đến ngày 16-8 tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan. Kỳ thi IOI 2026 với sự tham gia chính thức của 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, em Nguyễn Hữu Tuấn đã tạo dấu ấn nổi bật trên đấu trường Olympic quốc tế khi liên tiếp giành huy chương vàng tại 2 kỳ Olympic thế giới chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, em đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026 tổ chức tại Kazakhstan. Đến nay, em Nguyễn Hữu Tuấn đã sở hữu 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc quốc tế.

Bộ GD-ĐT cho biết, đề thi Olympic Tin học quốc tế năm nay có độ khó cao và tập trung nhiều về thể loại bài chấm điểm phần trăm theo độ tốt của kết quả. Những bài thi theo dạng này có nhiều cách tiếp cận xây dựng lời giải linh hoạt. Điều này đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức toàn diện và khả năng sáng tạo, vận dụng linh hoạt. Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, các nước ngày càng có sự đầu tư lớn cho đội tuyển và sự cạnh tranh giữa các quốc gia càng cao.

PHAN THẢO