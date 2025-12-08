Đề xuất bổ sung dự toán chi hơn 26,3 tỷ đồng

Ngày 8-12, các đại biểu (ĐB) Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài) đợt 2 - năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề xuất bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên năm 2025 26.343 triệu đồng

Theo đó, tổng nhu cầu bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài) năm 2025 cho các cơ quan là hơn 26,3 tỷ đồng.

Qua thẩm định các báo cáo, hồ sơ dự án/phi dự án của các bộ ngành, địa phương, Chính phủ đề nghị bổ sung dự toán cho các cơ quan để làm cơ sở để thực hiện, kiểm soát chi, hạch toán, quyết toán vốn viện trợ đúng quy định.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đề nghị bổ sung số dự toán khoảng 1 tỷ đồng, tính chất chi sự nghiệp quản lý hành chính; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị số dự toán hơn 2,5 tỷ đồng, tính chất chi GD-ĐT, dạy nghề; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị bổ sung số dự toán 6 tỷ đồng, tính chất chi GD-ĐT, dạy nghề...

Lý do đề nghị bổ sung là do một số cơ quan đã thực hiện tiếp nhận hàng hóa, hiện vật viện trợ và phát sinh các dự án viện trợ mới sau thời điểm tổng hợp trình các cấp thẩm quyền về dự toán ngân sách nhà nước vào đợt 1 - năm 2025. Trên cơ sở các quyết định phê duyệt, thỏa thuận viện trợ dự án/phi dự án, một số bộ, ngành đề nghị được bổ sung dự toán để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án/phi dự án theo đúng kế hoạch đã cam kết hợp tác với nhà tài trợ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại nguồn chi thường xuyên năm 2025 là phù hợp với quy định.

Đa số ý kiến trong ủy ban nhận thấy, các khoản thu, chi viện trợ không hoàn lại này cần được bổ sung vào dự toán để bảo đảm đủ căn cứ pháp lý thực hiện. Ủy ban nhất trí với phương án bổ sung dự toán cho các bộ, ngành, địa phương như đề xuất của Chính phủ.

Cơ quan thẩm tra đề nghị trình Quốc hội xem xét, quyết định và bổ sung vào Nghị quyết kỳ họp thứ 10 dự toán ngân sách trung ương năm 2025 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài là hơn 26,3 tỷ đồng, đồng thời bổ sung tương ứng dự toán chi thường xuyên năm 2025 là hơn 26,3 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tin liên quan ADB viện trợ 2 triệu USD giúp miền Trung khắc phục mưa lũ

LÂM NGUYÊN