Tháng 11-2025: Giải ngân vốn đầu tư công bứt phá mạnh mẽ

Ngày 6-12, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025.

Số liệu báo cáo cho thấy, tháng 11-2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công, với mức thực hiện cao nhất từ trước đến nay. Các bộ, ngành và địa phương đã tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực hạ tầng và hỗ trợ phục hồi sản xuất - kinh doanh.

Tháng 11, vốn đầu tư công ước đạt gần 98.000 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt hơn 13.000 tỷ đồng, vốn địa phương quản lý gần 84.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: GSO

Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư công đạt hơn 736.000 tỷ đồng, đạt hơn 72% kế hoạch năm và tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đầu tư công, dòng vốn FDI tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Tính đến ngày 30-11, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 34 tỷ USD, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về nhà đầu tư, Singapore dẫn đầu nguồn vốn cấp mới với hơn 4 tỷ USD, Trung Quốc với hơn 3 tỷ USD, tiếp theo là Hồng Công (Trung Quốc), Nhật Bản, Thụy Điển...

Tuy nhiên, số liệu báo cáo cũng cho thấy, tháng 11, xuất khẩu hàng hóa giảm hơn 7% so với tháng trước. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa tháng 11 đạt hơn 39 tỷ USD, giảm hơn 7% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, trị giá xuất khẩu vẫn tăng 15%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 430 tỷ USD, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu hàng xuất khẩu với gần 382 tỷ USD; tiếp đó là nhóm hàng nông, lâm sản đạt gần 36 tỷ USD; nhóm hàng thủy sản hơn 10 tỷ USD…

Đáng chú ý, theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 đã tăng 0,45% so với tháng 10 và tăng gần 3,6% so với tháng 11-2024. Bình quân 11 tháng năm 2025, CPI tăng gần 3,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 11 tăng chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

LƯU THỦY