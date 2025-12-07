Cà Mau và Ninh Bình ký kết hợp tác giai đoạn 2025-2030

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chứng kiến lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và UBND tỉnh Cà Mau ký hợp tác

Đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm kết nghĩa giữa tỉnh Cà Mau và Ninh Bình (1960–2025); kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai và Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau (13-12-1940 – 13-12-2025).

Nội dung hợp tác giữa tỉnh Cà Mau và Ninh Bình tập trung các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư, thương mại và trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP; nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Cùng với đó là hợp tác du lịch và xây dựng biểu tượng, không gian văn hóa - hai tỉnh sẽ nghiên cứu, lựa chọn hình ảnh công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của hai tỉnh kết hợp không gian văn hóa, nghệ thuật đặt tại địa điểm phù hợp của mỗi địa phương.

Tỉnh Ninh Bình tặng Cà Mau 20 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp Trường Tiểu học 5 Sông Đốc

Theo lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Ninh Bình, mục tiêu ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, ổn định và bền vững; phát huy tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau, khai thác hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, du lịch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh trong giai đoạn mới; bồi đắp, giáo dục truyền thống cách mạng, tình hữu nghị và sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển vùng, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, đóng góp tích cực vào phát triển của 2 tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công xây dựng, nâng cấp Trường Tiểu học 5 Sông Đốc. Đây là công trình mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng, với kinh phí 20 tỷ đồng.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, suốt 65 năm qua, mối quan hệ kết nghĩa giữa Ninh Bình và Cà Mau luôn được vun đắp bằng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình Bắc - Nam bền chặt.

Việc khởi công xây dựng, nâng cấp Trường Tiểu học 5 Sông Đốc không chỉ là sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện học tập an toàn, khang trang, hiện đại cho học sinh vùng biển Sông Đốc, mà còn là biểu tượng tiếp nối mối quan hệ kết nghĩa son sắt giữa 2 tỉnh.

TẤN THÁI