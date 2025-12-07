Chiến lược đưa Đà Nẵng vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Tại Việt Nam, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên được giao thí điểm mô hình này gắn với cảng Liên Chiểu, mở ra cơ hội định hình lại vai trò của thành phố trên bản đồ thương mại quốc tế.
Khu thương mại tự do đang trở thành một mô hình kinh tế mới mà nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn để thu hút đầu tư, tối ưu logistics và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
