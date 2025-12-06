Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay buôn lậu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Cơ quan công an kiểm tra kho sữa giả tại Hà Nội

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ đảm bảo đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng; xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm. Đồng thời, tuyệt đối không được lợi dụng hoạt động kiểm tra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân.

100% các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội lớn, cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết và đảm bảo tuân thủ không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 100% các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng giả, sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030, trong đó có việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ đảm bảo đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng, đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần "không nhân nhượng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ".

LÂM NGUYÊN