Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng để bảo vệ doanh nghiệp, người dân

Cuối giờ sáng 8-12, thảo luận tại tổ, các đại biểu (ĐB) Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Các ĐB Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM thảo luận tại tổ. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đồng ý với báo cáo thẩm tra và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, ĐB còn băn khoăn, trong dự thảo có quy định hộ kinh doanh, với mức doanh thu chịu thuế từ 200 triệu đồng trở lên. Theo ĐB, vừa qua, khi thảo luận dự án Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), nhiều người cũng đề nghị mức như trên là thấp và đề nghị áp dụng thuế từ 500 triệu đồng trở lên.

ĐB Trần Hoàng Ngân. Ảnh: QUANG PHÚC

“Đối với hộ kinh doanh có doanh thu 200 triệu đồng/năm trở lên, mỗi ngày bán được 500.000 đồng, là hộ kinh doanh quá nhỏ. Quá nhỏ mà phải yêu cầu làm các thủ tục về thuế… sẽ phát sinh nhiều khó khăn cho hộ kinh doanh. Ban soạn thảo cân nhắc có thể nhân việc sửa đổi, bổ sung thêm nội dung điều chỉnh mức chịu thuế”, ĐB Trần Hoàng Ngân nêu.

Trong khi đó, ĐB Lò Thị Luyến (Điện Biên) cho rằng, các nội dung Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung đều là những nội dung mới được sửa trong Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024, được thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực từ 1-7-2025. Luật mới sửa năm 2024, những nội dung sửa lần này không nhiều, trong khi lúc đó, ĐB đã ý kiến rất nhiều.

ĐB Lò Thị Luyến cũng nêu quan điểm, tờ trình lần này, Chính phủ thuyết minh khá đầy đủ, lý do để sửa đổi, bổ sung là không nhiều. ĐB nhất trí với tờ trình nhưng băn khoăn là tại sao kỳ họp 8, ĐB đã ý kiến rất nhiều về vấn đề mà lần này đưa ra để sửa đổi, bổ sung nhưng không được cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu, nay chỉ sau thời gian ngắn lại phải sửa.

Nữ ĐB tỉnh Điện Biên cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan thẩm tra là Ủy ban Ủy ban Kinh tế và Tài chính rằng, việc tiếp nhận và tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình thực thi luật là cần thiết để có giải pháp tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật.

Tuy nhiên, các chính sách về thuế luôn có phạm vi tác động rộng và nhiều chiều đến các đối tượng liên quan, có đối tượng hưởng lợi, có đối tượng bị ảnh hưởng. Vì vậy, các quy định về thuế cần phù hợp đạo lý chính sách và không tạo kẽ hở, gây thất thu cho ngân sách. Việc sửa đổi, bổ sung luật cần được xem xét kỹ lưỡng, có tổng kết, đánh giá tác động toàn diện và khách quan từ các góc độ khác nhau…

ĐB Lê Minh Nam (Cần Thơ) đồng tình với tờ trình của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ vướng mắc của thực tiễn. ĐB cho rằng, luật này vừa được sửa ở kỳ họp 8, nhưng những nội dung về thuế khá chuyên sâu, bóc tách kỹ có nhiều vấn đề khác...

Phát biểu tại thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, khi đề xuất sửa ở kỳ họp này, Bộ Tài chính rất cầu thị, nhất là trong bối cảnh kỳ họp đang phải xem xét khối lượng công việc đồ sộ, các cơ quan đều bị quá tải. Nhưng Bộ Tài chính vẫn phải chọn “khó” để trình, nhằm tháo gỡ những khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng thừa nhận, vấn đề này đã được thảo luận từ kỳ 8, nhưng cơ quan soạn thảo đã không mạnh dạn bảo vệ. Vừa qua, các tập đoàn nông nghiệp lớn, bà con nông dân đều phản ánh, nếu không sửa đổi thì ảnh hưởng lớn đến bà con nông dân, nhất là trong bối cảnh bị thiệt hại nặng nề của thiên tai.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc triển khai Luật Thuế giá trị gia tăng hiện nay có vướng mắc, do đó phải sửa. Các hiệp hội và doanh nghiệp đều phản ánh vướng mắc về chính sách thuế đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và điều kiện hoàn thuế.

Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong các ĐB Quốc hội ủng hộ việc sửa đổi để bảo đảm thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

ĐỖ TRUNG - PHAN THẢO