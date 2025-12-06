Giá vàng trong nước sáng 6-12 quay đầu giảm

Kinh tế

Sáng 6-12, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm theo đà giảm của thị trường thế giới, khi giá vàng quốc tế rơi khỏi mốc 4.200 USD/ounce trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Lúc 9 giờ, Công ty SJC giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 154,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 151,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 154,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm mạnh. Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng, còn 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 152 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua vào) và 153 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt phiên tại thị trường châu Á ngày 6-12 (giờ Việt Nam) ở mức 4.196,32 USD/ounce, giảm gần 13 USD so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,7 triệu đồng/lượng, và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 18,5–19,5 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới giảm gần 0,5% so với cuối tuần trước. Mặc dù thị trường vẫn kỳ vọng FED sẽ sớm giảm lãi suất, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng trước cuộc họp sắp tới của cơ quan này.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Giá vàng USD Mua vào Nhẫn Báo giá Thị trường vàng Cục Dự trữ Liên bang

