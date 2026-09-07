Phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng và vị thế của TPHCM

Chiều 7-9, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra tại TPHCM”.

Hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra tại TPHCM”.

Dự hội thảo có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; PGS-TS Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM…

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về những yêu cầu đặt ra trong phát triển văn hóa TPHCM theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới tư duy đầu tư và huy động nguồn lực cho văn hóa.

Theo đó, cần có sự chuyển dịch căn bản từ tư duy “chi cho văn hóa” sang “đầu tư cho văn hóa”. Đây không chỉ là sự thay đổi về cách tiếp cận nguồn lực mà còn thể hiện nhận thức mới về vị trí, vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng hàng đầu của phát triển bền vững.

Đối với TPHCM, yêu cầu này càng có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố có tiềm năng kinh tế, nguồn lực xã hội và vị thế của một đô thị đặc biệt. Việc phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng và vị thế của thành phố đòi hỏi phải khơi thông, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để nguồn lực xã hội tham gia ngày càng sâu rộng vào lĩnh vực văn hóa.

Một trong những giải pháp được đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế hợp tác công - tư, giải phóng các nguồn lực xã hội hóa và tạo cơ chế phù hợp để thu hút đầu tư cho văn hóa. Qua đó, từng bước hình thành phương thức đầu tư hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực cho xây dựng và phát triển văn hóa thành phố.

Nghị quyết số 80-NQ/TW được xác định là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức đầu tư và phát triển văn hóa. Từ chủ trương này, TPHCM cụ thể hóa thành những cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp thực tiễn, qua đó phát huy tốt hơn vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng, phát triển thành phố bền vững.

THIÊN BÌNH