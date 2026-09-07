“Đại sứ nhan sắc” lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Từ làn sóng các cuộc thi sắc đẹp quốc tế liên tục đổ bộ vào Việt Nam, có thể thấy sân khấu nhan sắc đã vượt khỏi khuôn khổ của những màn trình diễn đơn thuần. Các đấu trường ấy đang trở thành không gian ngoại giao văn hóa - nơi bản sắc, di sản và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được giới thiệu, trải nghiệm và lan tỏa tự nhiên trong dòng chảy hội nhập.

Dấu ấn từ Hoa hậu Thế giới 2026

Hoa hậu Thế giới (Miss World 2026) là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín, lâu đời nhất hiện nay, được tổ chức từ năm 1951. Năm 2026 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai cuộc thi này, từ ngày 8-8 đến 5-9. Đêm chung kết đã diễn ra thành công tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tối 5-9 (truyền hình trực tiếp đến hơn 30 quốc gia) với sự tham gia của 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trước đó, ngày 2-9, cũng tại Quảng trường 2 Tháng 4, thông qua Miss World 2026, chương trình Chào Việt Nam - Chào Thế giới đã giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến khán giả thế giới. Trước đêm chung kết, các thí sinh có gần 1 tháng tham gia các hoạt động cộng đồng, văn hóa, trải nghiệm tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa.

Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 diện áo dài, đội nón lá tham quan quần thể Tháp Bà Ponagar, Khánh Hòa ( Ảnh : BTC)

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (đại diện Công ty Sen Vàng - đơn vị phụ trách tổ chức cuộc thi Miss World 2026 tại Việt Nam) cho biết: “Nếu thực hiện tốt chương trình, nhất là với các show diễn nghệ thuật, khán giả thế giới sẽ cảm nhận được năng lực tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp của chúng ta. Từ đó, sẽ góp phần thu hút thêm nhiều hoạt động quy mô quốc tế khác đến Việt Nam, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước”.

Ngay khi Miss World 2026 đang diễn ra, một cuộc thi khác là Miss Cosmo 2026 (Thế vận hội Sắc đẹp quốc tế) do Unicorp (Công ty CP Hoàn Vũ Sài Gòn) và UniMedia tổ chức, cũng khởi động tại TPHCM. Cuộc thi có sự tham gia của hơn 90 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Từ ngày 25-12-2026 đến 16-1-2027, các thí sinh sẽ bước vào hành trình gần 3 tuần xuyên qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam, để vừa tranh tài, vừa trải nghiệm văn hóa, con người và nhịp sống Việt Nam.

Mang lại nhiều giá trị

Việc đăng cai, tổ chức các cuộc thi nhan sắc quốc tế mở ra nhiều cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức sự kiện của Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm cơ hội luôn có không ít thách thức như: áp lực đón tiếp hàng trăm đoàn khách quốc tế đa văn hóa, bài toán tối ưu hóa nguồn lực tài chính và phối hợp liên ngành.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, thách thức lớn nhất là yếu tố đa quốc gia. Các thí sinh và những đoàn khách cổ vũ đến từ những nền văn hóa đôi khi rất khác biệt, buộc đơn vị tổ chức phải thấu hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt một số nguyên tắc khi đón tiếp, phục vụ.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, Trưởng ban Tổ chức Miss Cosmo 2026, cho biết, các cuộc thi sắc đẹp quốc tế là một trong những hệ sinh thái để thúc đẩy quảng bá văn hóa, phát triển du lịch địa phương và kích cầu kinh tế. Từ đó, có thể thu hút nguồn khách du lịch dồi dào đến với Việt Nam, tham quan, giao lưu, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sử dụng các loại hình dịch vụ. Để phát huy tối đa hiệu quả, bên cạnh tính chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các địa phương. Sự gắn kết này sẽ giúp các chương trình không dừng lại ở mức sự kiện giải trí, mà thực sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa chung.

“Giá trị lớn nhất từ các cuộc thi hoa hậu quốc tế tại Việt Nam chính là đội ngũ “đại sứ nhan sắc”. Bằng những trải nghiệm thực tế và góc nhìn khách quan, chính họ sẽ trở thành những “người kể chuyện” chân thực nhất, mang hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam lan tỏa tự nhiên ra thế giới”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết.

Năm 2027, Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027. Ban tổ chức cho biết sẽ xây dựng hành trình đưa các thí sinh quốc tế khám phá những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người đến bạn bè thế giới.

TIỂU TÂN