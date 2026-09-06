Nơi thanh âm chạm vào yêu thương

Trải qua nhiều biến động, Thư viện sách nói Hướng Dương (số 18B đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TPHCM) đã thay đổi đầy khởi sắc. Với những người khiếm thị trên địa bàn thành phố, thư viện tiếp tục trở thành “mái nhà chung” mang đến nhiều hoạt động gần gũi và nhân văn.

Các em nhỏ ở Mái ấm Thiên Ân hạnh phúc khi lần đầu tiên được đi uống nước ở ngoài tiệm. Ảnh: THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG

Những tấm lòng hội tụ

Sự khởi sắc rõ nét nhất tại Thư viện sách nói Hướng Dương thời gian gần đây chính là tinh thần kết nối cộng đồng mạnh mẽ. Trước đây, thư viện hoạt động có phần khép kín, các tình nguyện viên đến thu âm rồi về, ít có cơ hội gặp gỡ giao lưu. Kể từ khi anh Trần Anh Khôi về tiếp quản, thư viện đã “hướng ngoại” với hàng loạt hoạt động gắn kết đầy ấm áp. Đặc biệt, thư viện đã chủ động chuyển hướng làm truyền thông đa kênh, từ Fanpage, YouTube, Podcast đến TikTok, Instagram.

“Tôi vốn thích các hoạt động xã hội nhưng từ trước đến nay chỉ tập trung vào mảng phát triển bản thân, đào tạo cộng đồng... Sau nhiều năm, tôi nhận thấy mình còn thiếu các hoạt động dành cho nhóm người yếu thế. Đúng lúc đó, Hội đồng quản trị của Thư viện sách nói Hướng Dương ngỏ ý muốn tìm người điều hành mới để thay đổi phương thức hoạt động. Thấy hoàn toàn phù hợp nên tôi nhận lời” - anh Trần Anh Khôi, Giám đốc Thư viện sách nói Hướng Dương, chia sẻ.

Tại phòng thu của thư viện, mỗi trang sách được chuyển hóa thành âm thanh đều là thành quả của quy trình phối hợp nghiêm ngặt giữa kỹ thuật viên, người đọc và đội ngũ rà đọc kiểm định để đảm bảo độ chính xác so với sách gốc. Đứng sau những bản thu âm kỳ công đó là sự cống hiến bền bỉ của hàng chục tình nguyện viên như các MC: Quốc Bình, Xuân Hiếu, Minh Hoàng; diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh; nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên, Vũ Trọng Thanh…

Bén duyên với thư viện từ năm 2020, suốt 6 năm qua, giọng đọc của nguyên nhà báo Lê Minh Hạ đã trở nên quen thuộc với các em nhỏ khiếm thị.

“Tôi may mắn có chất giọng phù hợp nên được nhận để đọc sách. Điều tôi hạnh phúc nhất là mỗi khi có dịp về giao lưu tại các mái ấm, chỉ cần tôi cầm micro lên nói là các em nhận ra ngay giọng đọc quen thuộc trong các cuốn sách nói. Thế giới quan của các em dựa trên âm thanh, nên sự tương tác đó vô cùng đặc biệt và ấm áp. Việc đọc sách nói không mang lại giá trị vật chất, nhưng đem lại cho tôi sự bình yên, giúp tôi trân trọng những niềm vui nhỏ bé và học được sự lạc quan, yêu thương từ chính các em khiếm thị”, anh Lê Minh Hạ tâm sự.

Chỗ dựa tinh thần cho người khiếm thị

Song song với hoạt động sản xuất sách nói, Thư viện sách nói Hướng Dương giờ đây đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp người khiếm thị tự tin hòa nhập xã hội. Anh Trần Anh Khôi cho biết, hiện thư viện đang duy trì dự án “99 chân dung người khiếm thị”.

Với công nghệ hiện nay, nhiều bạn khiếm thị đã sử dụng smartphone và laptop rất thành thạo, họ cũng có nhu cầu về hình ảnh để lưu niệm hoặc đăng lên mạng xã hội giống như những người sáng mắt. Bản thân các bạn có thể không nhìn thấy, nhưng gia đình, bạn bè và người quen của các bạn thấy, họ sẽ khen ngợi và tương tác. Điều đó đem lại niềm vui tinh thần rất lớn cho các bạn.

Một trong những hoạt động được các em khiếm thị yêu thích là chương trình dã ngoại. Các em sống tại các mái ấm phần lớn đến từ các tỉnh, hàng ngày chỉ đi học rồi về sinh hoạt tập thể trong mái ấm, hầu như không được ra ngoài hay có hoạt động giải trí tinh thần nào khác. Từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, thư viện đã tổ chức đưa các em đi uống nước, ăn uống để có thêm trải nghiệm ngoài xã hội.

Hiện thư viện đã tổ chức chương trình trên cho các em ở 3 mái ấm Thiên Ân, Huynh Đệ Như Nghĩa và Nhật Hồng Thủ Đức, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng thêm tới các mái ấm khác trên địa bàn TPHCM.

Ngoài “góp giọng”, anh Lê Minh Hạ còn vận động bạn bè mình đóng góp kinh phí để tổ chức cho các em những “bữa tiệc” đáng nhớ. “Tôi nhớ nhất lần đi với các em ở mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa. Chiều tối hôm đó, khi quán kéo bạt ra và bật đèn lên, một số em có thị lực kém đã reo lên: “Như sao trên trời vậy đó!”. Những điều rất đỗi bình thường với người sáng mắt lại là cả một sự kỳ diệu với các em”, anh Lê Minh Hạ nhớ lại.

Hoàn thành lớp tin học chuyên biệt vào năm ngoái, Yến Vy (sinh viên năm thứ 2 lớp Thanh nhạc, Trường ĐH Văn Hiến) không giấu được vui mừng. Theo chia sẻ của Yến Vy, nhờ có một lớp học riêng với giảng viên và giáo trình tiếp cận phù hợp đã giúp em giải quyết được rào cản chứng chỉ tin học bắt buộc để tốt nghiệp đại học, mà nếu học ở các lớp thông thường bên ngoài sẽ vô cùng khó khăn.

Bên cạnh đó, vốn có đam mê lớn với âm nhạc nên hiện tại, Yến Vy vừa có thể hát vừa chơi đàn piano và thường xuyên tham gia biểu diễn trong các đêm văn nghệ gây quỹ của thư viện. “Nhờ có sân chơi này, em và các bạn được thỏa sức chơi nhạc và mang âm thanh đến với mọi người. Dù đóng góp nhỏ nhưng chúng em rất vui, Yến Vy bày tỏ.

Nhiều năm qua, Thư viện sách nói Hướng Dương còn duy trì các lớp học tin học miễn phí do thầy Nguyễn Đình Ân đứng lớp, giúp các bạn sinh viên khiếm thị từ các trường như Nhạc viện TPHCM, ĐH Văn Hiến, ĐH KHXH-NV - ĐHQG HCM vượt qua rào cản công nghệ để đủ điều kiện tốt nghiệp đại học như bao sinh viên khác.

QUỲNH YÊN