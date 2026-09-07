Lần đầu công diễn “Madama Butterfly” phiên bản hòa nhạc tại TPHCM

Kiệt tác opera “Madama Butterfly” của nhà soạn nhạc Italy Giacomo Puccini sẽ lần đầu được công diễn phiên bản hòa nhạc tại TPHCM vào tối 11 và 12-9, với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) và nghệ sĩ quốc tế.

Ban tổ chức công bố đêm diễn

Chiều 7-9, HBSO phối hợp Tổng Lãnh sự quán Italy tại TPHCM công bố chương trình công diễn “Madama Butterfly” tại Nhà hát TPHCM, số 7 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn.

“Madama Butterfly” là một trong những tác phẩm opera nổi tiếng của Giacomo Puccini. Tại TPHCM, tác phẩm được giới thiệu dưới hình thức hòa nhạc gồm 2 màn, chia thành 3 phần biểu diễn, tập trung vào âm nhạc, giọng hát và cấu trúc kịch tính nguyên bản.

Chương trình có sự hợp tác giữa HBSO và các nghệ sĩ quốc tế, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS. nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc HBSO. Nhạc trưởng người Italy Roberto Fiore đảm nhiệm vai trò chỉ huy dàn nhạc và giám đốc âm nhạc; nhạc trưởng Trần Nhật Minh phụ trách dàn dựng hợp xướng.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc đảm nhận vai nữ chính Cio-Cio San. Nghệ sĩ tenor người Italy Marco Miglietta vào vai Pinkerton. Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Đào Mác, Phan Hồng Dịu, Phạm Trang, Võ Nguyễn Thành Tâm, Trần Thanh Nam, Nguyên Vũ Uyên Di, Bùi Danh Hùng cùng Hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO.

Nghệ sĩ Tenor Marco Miglietta và nhạc trưởng Roberto Fiore

NSƯT Phạm Khánh Ngọc

Theo nhạc trưởng Lê Ha My, việc công diễn “Madama Butterfly” tiếp tục khẳng định định hướng của HBSO trong mở rộng hợp tác quốc tế, đưa các tác phẩm kinh điển của nghệ thuật opera thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu chuyên môn giữa nghệ sĩ trong nước và cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

TS. nhạc trưởng Lê Ha My thông tin về đêm nhạc

TIỂU TÂN