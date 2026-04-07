Đề xuất nhiều giải pháp đẩy mạnh đầu tư công lĩnh vực giáo dục

Chiều 7-4, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM về công tác đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM về đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục. ẢNH VIỆT DŨNG

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng các sở, ngành liên quan.

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết hoạt động khảo sát nhằm thu thập dữ liệu thực tiễn, ghi nhận những khó khăn mà ngành giáo dục chưa đủ thẩm quyền tháo gỡ, qua đó báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư công, góp phần nâng cao các chỉ số giáo dục, bảo đảm sự thụ hưởng của các thế hệ tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. ẢNH VIỆT DŨNG

Qua báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục phải gắn liền với trang thiết bị và đội ngũ nhân lực. Đồng chí yêu cầu việc xây dựng trường học không chỉ dừng ở hoàn thành, bàn giao công trình mà phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện vận hành; không để xảy ra tình trạng trường xây xong nhưng không có học sinh.

“Tôi đề nghị ngành giáo dục hoàn thiện dữ liệu, đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng trường lớp đối với từng cấp học, từng địa bàn, đặc biệt quan tâm địa bàn áp lực tăng dân số cơ học cao. Song song đó, tổ chức rà soát, bổ sung quỹ đất dành cho giáo dục, từ đó đề xuất phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên, danh mục đầu tư đảm bảo tính khả thi, bám sát nhu cầu thực tiễn. Sở GD-ĐT TPHCM phải tổng hợp đề xuất của 168 phường, xã, đặc khu; xây dựng phương án đào tạo, tuyển dụng giáo viên, đảm bảo đồng bộ giữa đầu tư xây dựng trường lớp và phân bổ giáo viên”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và thành viên đoàn khảo sát đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công lĩnh vực giáo dục. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh dự báo nhu cầu trường lớp trên cơ sở dữ liệu dân cư để chủ động “đi trước, đón đầu”, tránh bị động trong đầu tư xây dựng.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp liên ngành, mạnh dạn triển khai các giải pháp linh hoạt như nâng tầng, bố trí cơ sở học tạm trong quá trình xây dựng cuốn chiếu nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM), đề xuất ngành giáo dục triển khai giải pháp linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng trường học. ẢNH VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng kiến nghị tăng chế tài đối với nhà đầu tư chậm tiến độ, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong thu hồi đất các dự án quá hạn, và xây dựng phương án đầu tư tổng thể trường lớp phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng thông tin, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù quy mô lớn nhưng xảy ra tình trạng quá tải cục bộ do tốc độ gia tăng dân số cơ học cao, mạng lưới phân bổ không đồng đều, sĩ số học sinh/lớp cao, chưa đáp ứng nhu cầu học sinh học 2 buổi/ngày, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia còn thấp, thiếu giáo viên cục bộ ở một số bộ môn... Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng thông tin về các dự án chuẩn bị triển khai trong năm 2026. ẢNH VIỆT DŨNG Đối với yêu cầu chuyển công năng các cơ sở dôi dư sau sắp xếp địa giới hành chính, toàn thành phố có 17 trụ sở dôi dư có thể tận dụng làm cơ sở giáo dục. Dự kiến trong năm 2026, có 66 dự án trường học với 1.147 phòng học được xây mới, tổng kinh phí đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, tuy nhiên có dự án tiến độ đầu tư kéo dài đến hết tháng 12-2026 mới hoàn thành. Hiện nay, thành phố phát động chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" phục vụ năm học 2026-2027 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.

