Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 417/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ và hội nghị lần thứ 4 của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Thủ tướng yêu cầu sớm đề xuất phương án kết nối giao thông giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Theo đó, Thủ tướng nêu rõ, đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, với không gian phát triển rộng hơn, đầy tiềm năng, vùng Đông Nam bộ cần một chiến lược phát triển vùng thông minh, hiệu quả, gắn kết đồng bộ và bền vững.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương trong vùng Đông Nam bộ tập trung rà soát, tháo gỡ về thể chế cho vùng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ; rà soát và cập nhật quy hoạch vùng phù hợp với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và định hướng phân vùng kinh tế - xã hội mới theo hướng tích hợp một cách khoa học, hiệu quả, kiến tạo, dựa vào thực tiễn chứ không phải cộng cơ học.

Cùng với đó, xác định các nội dung cần cập nhật, điều chỉnh tại Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Các địa phương trong vùng khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp tỉnh để phù hợp và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới sau sắp xếp.

Với Dự án đường Vành đai 4 TPHCM, Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong vùng sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai dự án, trong đó tập trung khơi thông nguồn lực thể chế để áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù về khai thác khoáng sản, chỉ định thầu, không phải thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn.

Với Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, UBND TPHCM tập trung chỉ đạo để sớm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ Xây dựng đôn đốc chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và giải quyết dứt điểm các vướng mắc bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án để khánh thành công trình vào ngày 19-12-2025.

Đối với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, UBND TPHCM và UBND thành phố Đà Nẵng chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về nội dung này. Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao dự thảo các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội, trình Chính phủ trong tháng 9-2025.

Với Dự án đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM và tỉnh Tây Ninh rà soát, xử lý ngay các vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai.

UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng trong quý 3-2025 về chủ trương, phương án kết nối giao thông (đường sắt, tàu điện ngầm) giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Về việc triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Thủ tướng yêu cầu TPHCM và các bộ, ngành tiếp tục triển khai nghị quyết này theo phương châm "cơ chế đã thông, nhận thức đã chín, cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, chủ động và sáng tạo nhiều hơn, hành động quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn"; phối hợp chặt chẽ và mạnh dạn hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy cơ chế kiến tạo phát triển mới. Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan và TPHCM tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 trong quý 3-2025 và chủ động nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy tối đa lợi thế mới từ 2 địa phương Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi hợp nhất và tăng sức hấp dẫn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, bảo đảm tính cạnh tranh với khu vực và thế giới. Thủ tướng yêu cầu TPHCM xây dựng kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm và cả năm 2025, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 là 8,5% (6 tháng cuối năm đạt 10,3%); góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 của cả nước đạt 8,3 - 8,5%.

LÂM NGUYÊN