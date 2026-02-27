Tạm đóng cửa sân bay Liên Khương, ảnh hưởng gần 1 triệu lượt khách

Xã hội

Chiều 27-2, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã lên kế hoạch để duy trì dòng khách ổn định trong thời gian tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Ngành du lịch địa phương đang phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách chất lượng cao để hình thành các tuyến xe du lịch cố định, xe hợp đồng chất lượng cao chuyên tuyến, dịch vụ trung chuyển từ các đô thị lớn đến trung tâm Lâm Đồng (khu vực Đà Lạt) trong thời gian tạm đóng cửa sân bay Liên Khương. Đồng thời sẽ có hướng dẫn, bố trí điểm đón - trả khách thuận tiện, an toàn vào các dịp cao điểm.

3bf042eec13b4f65162a.jpg
Hành khách xuống sân bay Liên Khương trước thời gian tạm đóng cửa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cũng làm việc với các doanh nghiệp lữ hành điều chỉnh chương trình tour phù hợp điều kiện di chuyển đường bộ, xây dựng gói tour trọn gói, tour liên vùng qua các sân bay lân cận kết hợp trung chuyển đường bộ.

562abbc63913b74dee02.jpg
Bên trong khu vực đường lăn sân bay Liên Khương

Riêng với cơ sở lưu trú du lịch, khu điểm du lịch chủ động xây dựng gói dịch vụ, combo ưu đãi phù hợp khách đi bằng đường bộ khuyến khích lưu trú dài ngày.

Như Báo SGGP thông tin, sân bay Liên Khương dự kiến tạm thời đóng cửa từ ngày 4-3 đến 25-8 để triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

640b0ecb8f1e0140580f.jpg
Sân bay Liên Khương sẽ tạm đóng cửa trong gần 6 tháng để sửa chữa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, mỗi ngày, sân bay Liên Khương phục vụ 34 chuyến bay, khoảng hơn 5.200 lượt khách đi và đến. Trong gần 6 tháng tạm đóng cửa, dự kiến làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách đi và đến tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến suy giảm mạnh nhóm khách đến bằng đường hàng không (khách trung - cao cấp, khách quốc tế, khách MICE và khách từ các tỉnh xa).

ĐOÀN KIÊN

