Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận giao Công ty ĐSĐT số 1 chủ trì, phối hợp với Công ty Hoa Sen triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho hành khách sử dụng Metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên và xe buýt trong ngày 15-3.

Chiều 26-2, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận giao Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (Công ty ĐSĐT số 1) chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho hành khách sử dụng Metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên và xe buýt trong ngày 15-3. Đồng thời, đề nghị Công ty Hoa Sen phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Công ty ĐSĐT số 1, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và các đơn vị liên quan để triển khai đúng quy định, bảo đảm hiệu quả chương trình và vận hành tàu điện an toàn, ổn định.

Đề xuất hỗ trợ miễn phí vé Metro số 1 và xe buýt trong ngày bầu cử. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM tại các Công văn số 3889/UBND-ĐT ngày 30-5-2025 và số 905/UBND-ĐT ngày 7-8-2025 về triển khai nội dung hợp tác giữa Công ty ĐSĐT số 1 và Công ty Hoa Sen, Công ty Hoa Sen đã tài trợ miễn phí vé cho người dân đi Metro số 1 trong các dịp lễ 30-4, 1-5, 2-9-2025 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026.

Theo Sở Xây dựng, hoạt động trên mang lại ý nghĩa tích cực về mặt xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả vận tải (sản lượng hành khách tăng khoảng 17% so với cùng kỳ), đồng thời tạo trải nghiệm thân thiện, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Tiếp nối chương trình này, Sở Xây dựng nhận được văn bản số 018/CV/HS/2026 ngày 6-2-2026 của Công ty Hoa Sen đề xuất hỗ trợ kinh phí để người dân được di chuyển miễn phí trên tuyến Metro số 1 và xe buýt trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 (15-3). Chương trình dự kiến kết hợp trang trí quảng cáo, cổ động chính trị tại các nhà ga và trên 17 đoàn tàu Metro số 1 nhằm lan tỏa tinh thần hưởng ứng sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân, hướng đến phát triển giao thông xanh.

QUỐC HÙNG