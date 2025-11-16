Định hình tầm nhìn mới giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông - châu Phi

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24-11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang những ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương, qua đó tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ và nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, hiện đảm nhiệm Chủ tịch G20 năm 2025 và là thành viên chủ chốt của nhóm BRICS. Algeria là một trong những nước có quan hệ sâu sắc nhất với Việt Nam tại khu vực, đang là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2024-2025. Kuwait đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang thông điệp quan trọng về việc Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với các đối tác; cũng là dịp để Việt Nam đẩy mạnh kết nối với ba điểm đến chiến lược của khu vực, góp phần định hình tương lai, tầm nhìn mới giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông - châu Phi trên tinh thần tin cậy, bền vững, cùng hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Trên bình diện đa phương, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam, sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác, đặc biệt G20, về những thành tựu phát triển và những đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới.

TTXVN