Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria, Nam Phi

Sáng 16-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16-24-11, theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025.

Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân trong chuyến công tác có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng. Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường cùng tham gia đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao G20 thể hiện Việt Nam coi trọng hợp tác với các thành viên G20 và các đối tác quốc tế; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng và đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn đa phương.

Cùng với đó, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước khu vực Trung Đông, châu Phi, trong đó có ba nước Nam Phi, Kuwait, Algeria.

Chuyến công tác nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Nam Phi, Kuwait, Algeria nói riêng và các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung.

Cũng qua đó, Việt Nam mong muốn thúc đẩy và tạo động lực mới cho phát triển quan hệ song phương Việt Nam với ba nước, hướng tới tầm cao mới, nhất là thúc đẩy ký kết các hiệp định, thỏa thuận tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và các lĩnh vực có thế mạnh phù hợp với nhu cầu mỗi bên, tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Chuyến công tác tới 3 nước Kuwait, Algeria, Nam Phi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết số 34-NQ/TW và số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Kết luận số 125-KL/TW ngày 14-2-2025 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

