Đến năm 2030, phấn đấu có 115 cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 292/NQ-CP về kế hoạch xây dựng và phát triển ngành ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó đề cao bản sắc ngành ngoại giao trong kỷ nguyên mới.

Đến năm 2030, có khoảng 115 cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới

Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng và phát triển ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tương xứng với thế và lực của Việt Nam, thực sự trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát triển hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với định hướng đối ngoại và vai trò, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước theo từng giai đoạn cụ thể; phấn đấu đến năm 2030 có mạng lưới 115 cơ quan đại diện, tầm nhìn đến năm 2045 có khoảng 150 cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới.

Chính phủ cũng sẽ hoàn thiện chế độ đãi ngộ dành cho thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm cân đối với mặt bằng chung của khu vực ASEAN và các quốc gia cùng trình độ phát triển.

Kế hoạch nêu rõ chú trọng xây dựng ngành ngoại giao số; đầu tư thống nhất, đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin và hệ thống ứng dụng phần mềm, dịch vụ tại Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chính phủ cũng yêu cầu phát huy bản sắc ngành ngoại giao trong kỷ nguyên mới; bổ sung, hoàn thiện lý luận ngoại giao Việt Nam; kế thừa và phát huy truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc, sự minh triết, nhân văn trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh; tham khảo có chọn lọc tinh hoa của nền ngoại giao quốc tế; nghiên cứu, xây dựng và phổ biến bộ nhận diện hình ảnh và tiêu ngữ của ngành ngoại giao; hoàn thiện và áp dụng bộ nhận diện hình ảnh của ngành ngoại giao tại tất cả các trụ sở làm việc…

LÂM NGUYÊN