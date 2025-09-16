Ngoại giao Việt Nam tiếp tục kiến tạo hòa bình, nâng tầm vị thế đất nước

Chiều 15-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan.

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở gợi ý thảo luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo các cơ quan đã trao đổi, đánh giá sâu những diễn biến mới, đáng chú ý của tình hình thế giới, khu vực; dự báo tác động đối với Việt Nam và phương hướng công tác đối ngoại để phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ Ngoại giao. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc tại cuộc làm việc. Tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ tầm quan trọng của phối hợp 3 trụ cột: quốc phòng - an ninh - đối ngoại; đề nghị Đảng ủy Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong triển khai chủ động, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao phải tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả, tính kịp thời của công tác nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong các quyết sách, chủ trương lớn, có tầm quan trọng chiến lược của đất nước; đề nghị toàn ngành đối ngoại, trong đó có Bộ Ngoại giao, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để phát triển đất nước, đặc biệt là để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năm 2030 và năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục kiến tạo hòa bình, mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế đất nước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, đưa Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.

TRẦN BÌNH