Số hóa hồ sơ ma túy: Bước đột phá từ cơ sở

Từ áp lực thực tiễn tại cơ sở, một cán bộ Công an xã Xuân Sơn (TPHCM) tự học lập trình và xây dựng phần mềm “trợ lý ảo”, nhằm hỗ trợ công tác lập hồ sơ, thống kê vụ việc liên quan đến ma túy. Giải pháp này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý mà còn nâng cao hiệu quả công tác, góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng chống ma túy.

Xóa gánh nặng làm hồ sơ ma túy

Tại xã Hòa Hiệp (TPHCM), công tác lập hồ sơ xử lý ma túy trong nhiều năm qua luôn là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi độ chính xác cao và tiêu tốn nhiều thời gian của lực lượng công an cơ sở. Mỗi bộ hồ sơ xử lý phải thực hiện qua hàng chục biểu mẫu với hàng trăm trường thông tin, trong đó có nhiều nội dung trùng lặp.

Việc nhập liệu thủ công, lặp đi lặp lại không chỉ làm tăng khối lượng công việc mà còn tiềm ẩn nguy cơ sai sót, ảnh hưởng đến tính thống nhất và giá trị pháp lý của hồ sơ. Từ đầu năm 2026, khi phần mềm “Trợ lý ảo” được đưa vào vận hành, những khó khăn này từng bước được tháo gỡ. Thời gian hoàn thiện một bộ hồ sơ giảm từ 1-2 giờ còn khoảng 5-10 phút.

Với vụ việc nhiều đối tượng, thay vì mất 1-2 ngày như trước, cán bộ công an chỉ cần 1-2 giờ là hoàn tất toàn bộ hồ sơ với độ chính xác cao hơn. Phần mềm còn cho phép tự động hóa việc điền thông tin, liên kết dữ liệu giữa các biểu mẫu và xuất đồng thời hàng chục mẫu văn bản chỉ trong một thao tác.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Hòa Hiệp đã lập 29 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện thông qua hệ thống này. Đại úy Phạm Văn Thức, Phó trưởng Công an xã Hòa Hiệp, đánh giá, đây là giải pháp sát thực tiễn, giúp giảm đáng kể thời gian lập hồ sơ, hạn chế sai sót và bảo đảm tính đồng bộ dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong phòng chống ma túy.

Xã Đất Đỏ (TPHCM) cũng đã triển khai phần mềm này và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Theo Trung úy Bùi Văn Linh, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã Đất Đỏ, trước đây, cán bộ phải xử lý thủ công gần 30 biểu mẫu, mất nhiều thời gian và công sức. Nay chỉ cần nhập thông tin cơ bản, hệ thống sẽ tự động hoàn thiện các biểu mẫu liên quan, đồng thời cho phép lưu trữ, tra cứu dữ liệu nhanh chóng.

Phần mềm còn tích hợp hình ảnh, theo dõi thời hạn và đưa ra cảnh báo thời hạn, giúp cán bộ chủ động hơn trong công tác. Qua quá trình thực hiện, thời gian xử lý hồ sơ tại đơn vị được rút ngắn hơn 90% so với trước đây. Việc số hóa dữ liệu cũng giúp công tác thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện trở nên chặt chẽ, liên tục và hiệu quả hơn.

Từ áp lực thực tiễn đến tư duy đổi mới

Ít ai biết, phần mềm đang được nhiều đơn vị áp dụng lại do một cán bộ công an xã trực tiếp xây dựng trong điều kiện không có nền tảng chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Xuất phát từ những bất cập trong công việc, Đại úy Trần Đình Cường, Phó trưởng Công an xã Xuân Sơn đã tự học lập trình qua các tài liệu trên mạng để từng bước hiện thực hóa ý tưởng. Khi đó, anh đang là Phó trưởng Công an xã Suối Rao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Ban ngày thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, buổi tối lo toan gia đình, khi đêm xuống anh lại kiên trì viết từng dòng mã.

Đại úy Trần Đình Cường (bìa phải) hướng dẫn đồng nghiệp sử dụng phần mềm “Trợ lý ảo” trong công tác lập hồ sơ đối tượng ma túy

Quá trình thử nghiệm, chỉnh sửa kéo dài nhiều tháng với không ít lần thất bại, nhưng áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm khiến anh không bỏ cuộc. Cuối năm 2024, phần mềm lập hồ sơ và thống kê vụ việc ma túy hỗ trợ công an cấp xã chính thức ra đời. Phần mềm được thiết kế tập trung giải quyết những “điểm nghẽn” trong công tác lập hồ sơ, cho phép nhập dữ liệu một lần, tự động phân bổ vào nhiều biểu mẫu, đồng thời chuẩn hóa quy trình, hạn chế sai sót.

Hệ thống còn tích hợp chức năng cảnh báo, lưu trữ và tra cứu thông tin, giúp cán bộ chủ động hơn trong công tác. Đặc biệt, phần mềm có thể hoạt động ngoại tuyến, bảo đảm tính bảo mật và phù hợp với điều kiện hạ tầng tại nhiều địa phương.

Thượng tá Trần Quốc Nam, Trưởng Công an xã Xuân Sơn, nhận định, đây là mô hình tiêu biểu cho tinh thần chủ động, sáng tạo của lực lượng trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số. Sáng kiến không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn mà còn góp phần hình thành phương thức làm việc hiện đại, lấy công nghệ làm nền tảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau khi đưa vào sử dụng, sáng kiến nhanh chóng lan tỏa đến nhiều đơn vị công an cơ sở, không chỉ tại TPHCM mà rộng khắp cả nước. Sáng kiến đã giúp khối lượng công việc được giảm đáng kể, từ đó cán bộ công an địa phương có thêm thời gian bám sát địa bàn, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.

TRÚC GIANG