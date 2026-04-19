Đề nghị điều tra bổ sung vụ án Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình nhận hồ sơ đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm.

Ngày 19-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Như Báo SGGP đã thông tin, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 75 bị can, trong đó có Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, TPHCM) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với một người có tên Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) cùng tạo lập 36 trang website, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở các công ty “ma”.

Các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa của những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam trực tiếp thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương (trước đây) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng. Đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nam là bị can Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng số 83 bị can, trong đó có 75 bị can bị cơ quan điều tra đề nghị viện kiểm sát truy tố về 2 tội danh trên. Đối với 8 bị can đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, trong buổi họp báo quý 1 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin thêm, quá trình điều tra vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ thêm bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech) tham gia rửa tiền cho nhóm tội phạm trên của Phó Đức Nam.

Dùng thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép. Các đối tượng đã dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan pháp luật như: bố trí các bộ phận làm việc độc lập; liên lạc, quản lý, chỉ đạo trên các ứng dụng có tính bảo mật cao; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT (Zalo, Telegram, Signal, ứng dụng Zoiper...) trong liên lạc, quảng cáo cho hoạt động của sàn giao dịch trái phép…

