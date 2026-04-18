Pháp luật

Chuyên gia: Đã đến lúc hình sự hóa vi phạm dữ liệu cá nhân

SGGPO

Nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận dữ liệu cá nhân như một khách thể độc lập trong pháp luật hình sự.

Nhiều chuyên gia tham dự, chia sẻ tại hội thảo

Sáng 18-4, tại Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số từ khía cạnh pháp lý”.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM cho rằng, bảo vệ dữ liệu cá nhân không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực công nghệ mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết của hệ thống pháp luật hiện đại. Việc Quốc hội khóa XV thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, để các quy định pháp luật được thực thi hiệu quả, cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các hành vi vi phạm, biện pháp xử lý, quyền của chủ thể dữ liệu và trách nhiệm của các bên liên quan.

Tại hội thảo, TS Trần Thanh Thảo, giảng viên Khoa Luật Hình sự Đại học Luật TPHCM chỉ ra rằng, các quy định hiện hành chưa phản ánh đầy đủ tính chất đặc thù và mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng của các hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân. TS Thảo đề xuất việc xây dựng các tội danh riêng về vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Bộ luật Hình sự, qua đó khẳng định dữ liệu cá nhân là một khách thể độc lập, có giá trị riêng biệt và cần được bảo vệ tương xứng.

TS Trần Thanh Thảo, giảng viên Khoa Luật Hình sự Đại học Luật TPHCM

Cũng tại hội thảo, TS Trần Thị Thu Hà, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính cho biết, Việt Nam vẫn thiếu một nghị định chuyên biệt về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Các quy định hiện hành còn phân tán ở nhiều nghị định khác nhau, quy định về mức xử phạt tuy đã được xác định ở mức cao nhưng chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn trong áp dụng và làm giảm hiệu quả thực thi. TS Trần Thị Thu Hà trăn trở, cần thiết ban hành một nghị định riêng nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch và khả thi hơn.

PGS.TS Phan Hoài Nam, Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế đề xuất, cần hoàn thiện các quy định về xác định thiệt hại, mở rộng phạm vi trách nhiệm của bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân.

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Khoa Luật Hình sự chia sẻ tại hội thảo

Tiếp nối các đề xuất, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Khoa Luật Hình sự cho rằng, cần nghiên cứu bổ sung cơ chế khởi kiện tập thể đối với các vi phạm dữ liệu cá nhân, vốn thường ảnh hưởng đến số lượng lớn người nhưng thiệt hại của từng cá nhân lại không đủ lớn để khởi kiện riêng lẻ.

CẨM NƯƠNG

Từ khóa

Dữ liệu cá nhân Hình sự hoá Đại học Luật TPHCM Không gian mạng bảo vệ không gian mạng ăn cắp dữ liệu

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn