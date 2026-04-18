Chuyên gia: Đã đến lúc hình sự hóa vi phạm dữ liệu cá nhân

Nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận dữ liệu cá nhân như một khách thể độc lập trong pháp luật hình sự.

Sáng 18-4, tại Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số từ khía cạnh pháp lý”.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM cho rằng, bảo vệ dữ liệu cá nhân không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực công nghệ mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết của hệ thống pháp luật hiện đại. Việc Quốc hội khóa XV thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, để các quy định pháp luật được thực thi hiệu quả, cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các hành vi vi phạm, biện pháp xử lý, quyền của chủ thể dữ liệu và trách nhiệm của các bên liên quan.

Tại hội thảo, TS Trần Thanh Thảo, giảng viên Khoa Luật Hình sự Đại học Luật TPHCM chỉ ra rằng, các quy định hiện hành chưa phản ánh đầy đủ tính chất đặc thù và mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng của các hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân. TS Thảo đề xuất việc xây dựng các tội danh riêng về vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Bộ luật Hình sự, qua đó khẳng định dữ liệu cá nhân là một khách thể độc lập, có giá trị riêng biệt và cần được bảo vệ tương xứng.

Cũng tại hội thảo, TS Trần Thị Thu Hà, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính cho biết, Việt Nam vẫn thiếu một nghị định chuyên biệt về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Các quy định hiện hành còn phân tán ở nhiều nghị định khác nhau, quy định về mức xử phạt tuy đã được xác định ở mức cao nhưng chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn trong áp dụng và làm giảm hiệu quả thực thi. TS Trần Thị Thu Hà trăn trở, cần thiết ban hành một nghị định riêng nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch và khả thi hơn.

PGS.TS Phan Hoài Nam, Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế đề xuất, cần hoàn thiện các quy định về xác định thiệt hại, mở rộng phạm vi trách nhiệm của bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân.

Tiếp nối các đề xuất, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Khoa Luật Hình sự cho rằng, cần nghiên cứu bổ sung cơ chế khởi kiện tập thể đối với các vi phạm dữ liệu cá nhân, vốn thường ảnh hưởng đến số lượng lớn người nhưng thiệt hại của từng cá nhân lại không đủ lớn để khởi kiện riêng lẻ.

CẨM NƯƠNG