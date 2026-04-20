Ô tô tông khối bê tông trên cao tốc chưa khai thác, 3 người bị thương

Một ô tô 7 chỗ chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi tuyến đường chưa đưa vào khai thác, rồi tông vào khối bê tông chắn giữa đường, khiến 3 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Ngày 20-4, lãnh đạo phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết công an phường đang kiểm tra hiện trường, xác minh vụ tai nạn xảy ra tại đoạn giáp ranh giữa TPHCM và Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 19-4, ô tô 7 chỗ mang BKS nền vàng lưu thông theo hướng từ Phú Mỹ đi Đồng Nai, dù tuyến đường chưa được phép khai thác. Khi đến Km34, khu vực giáp ranh dự án thành phần 2 và 3 (phường Phú Mỹ, TPHCM và xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai), xe bất ngờ tông vào khối bê tông đặt giữa đường để ngăn phương tiện lưu thông.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe hư hỏng nặng, khối bê tông bị xô lệch. Ba người ngồi phía sau bị thương và được lực lượng cứu thương tình nguyện đưa đi cấp cứu.

Xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng khi tông vào khối bê tông trên tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa khai thác

Theo ghi nhận, dù chưa đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do phương tiện tự ý lưu thông, gây mất an toàn.

Ông Huỳnh Xuân Khang, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, cho biết địa phương đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân không đi vào tuyến đường; đồng thời làm việc với nhà thầu, yêu cầu bổ sung rào chắn, biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn khoảng 17.800 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6-2023. Hiện đoạn qua TPHCM đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19-4-2025 nhưng chưa khai thác đồng bộ. Các đoạn qua Đồng Nai từng được dự kiến thông xe vào ngày 31-3, song phải lùi thời gian do vướng đấu nối, nên chưa thể đưa vào khai thác.

TRÚC GIANG