Phạt 3 công ty xăng dầu vi phạm quy định về dự trữ

Ngày 19-4, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, cơ quan này đã kiểm tra, giám sát 26 thương nhân đầu mối xăng dầu trên phạm vi toàn quốc trong đợt kiểm tra từ ngày 11 đến 31-3.

Trong số đó, cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt 3 doanh nghiệp vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu.

3 doanh nghiệp bị xử phạt gồm: Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương; Tổng Công ty Dầu Việt Nam - công ty cổ phần (PVOIL); Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Long Petro. Mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng do không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Đợt kiểm tra này được triển khai theo Quyết định số 72/QĐ-TTTN ngày 9-3-2026 của Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo đảm nguồn cung và duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu.

Hiện, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ. Trong đó có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng, đang được xác minh để xử lý theo quy định.

