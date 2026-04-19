Xử lý tài xế xe công nghệ dùng gậy kim loại đánh người sau va chạm giao thông

Sau va chạm giao thông, Trần Văn Hòa đã lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) đánh nhiều cái vào nạn nhân.

Clip: Công an TPHCM cung cấp

Ngày 19-4, Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan hành vi cố ý gây thương tích xảy ra sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng liên quan là Trần Văn Hòa (sinh năm 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa), nghề nghiệp tài xế xe ôm công nghệ.

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 16-4, sau khi chở con đi học, Hòa điều khiển xe mô tô điện lưu thông từ đường Lô Tư ra hướng Mã Lò. Khi đến khu vực ngã ba Lô Tư - Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa), phương tiện của Hòa xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B. (sinh năm 2006) điều khiển, chở theo N.N.K. (sinh năm 2008), lưu thông theo hướng từ Mã Lò ra Tân Kỳ Tân Quý.

Đối tượng Trần Văn Hòa tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Sau cú va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của M.X.B.; sau đó Hòa quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc đánh nhiều cái vào vùng vai của B.. Người dân xung quanh đã kịp thời can ngăn, Hòa sau đó rời khỏi hiện trường.

Đến 14 giờ 10 phút ngày 18-4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đưa Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời kiểm tra, thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo Mọi hành vi sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng đều tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc. Chỉ một phút nóng giận, các đối tượng có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai bản thân và gia đình. Người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối kiềm chế, không mang theo hung khí, không manh động khi xảy ra va chạm; đồng thời chủ động trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Mọi hành vi côn đồ, coi thường pháp luật sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

THU HOÀI