Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026: Kết nối startup với dòng vốn quốc tế

Chiều 15-5, Sở Khoa học – Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026).

Theo ban tổ chức, DAVAS 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-5, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” và thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”.

Diễn đàn năm nay được nâng tầm quy mô với sự tham gia của hơn 30 quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài như: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines,... Trong đó, có các quỹ đầu tư nổi bật như: Quest ventures, Do Ventures, ThinkZone Ventures, Antler, Daiwa Corporate Investment, Makara Capital, Jungle Ventures, 2080 Ventures, SCG Korea Fund, Founders Launchpad,…

Sự kiện cũng quy tụ hơn 100 chuyên gia, diễn giả trong và ngoài nước cùng hơn 30 đơn vị đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, hơn 70 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, Web3, Blockchain, Fintech, AI… đã đăng ký tham dự.

Trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra nhiều hoạt động, như: chương trình gọi vốn cho startup trước các quỹ đầu tư trong và ngoài nước; kết nối đầu tư theo hình thức 1:1 giữa quỹ đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp; giải DAVAS Champion Golf; hội thảo tiếp cận thị trường trước DAVAS; hội nghị Thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3; triển lãm và trình diễn công nghệ với hơn 50 gian hàng; ký kết hợp tác đổi mới sáng tạo…

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng xác định phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Lê Sơn Phong, thành phố đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các công nghệ mới như AI, blockchain, Web3, tài chính đổi mới sáng tạo; đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ và startup phát triển.

“DAVAS 2026 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa startup, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, chuyên gia, tập đoàn công nghệ và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế; không chỉ thúc đẩy cơ hội đầu tư, gọi vốn mà còn là không gian chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và xu hướng đổi mới sáng tạo toàn cầu”, ông Lê Sơn Phong nhấn mạnh.

