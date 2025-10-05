Điện mừng tân Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản

Chính trị

Ngày 4-10, Bộ Ngoại giao cho biết, nhân dịp bà Sanae Takaichi được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi điện mừng đến bà Sanae Takaichi.

nhat-041025.jpg
Bà Takaichi Sanae (phải) phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng LDP cầm quyền Nhật Bản, tại Tokyo, ngày 4-10-2025. Ảnh: TTXVN

Trước đó cùng ngày, chính trị gia kỳ cựu Sanae Takaichi đã trở thành tân Chủ tịch của đảng LDP cầm quyền sau khi trải qua 2 vòng bỏ phiếu tại trụ sở đảng. Với kết quả này, bà Sanae Takaichi đã trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của LDP và có thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, từng được đánh giá là lựa chọn hàng đầu của công chúng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cơ sở đảng địa phương. Bà được biết đến là người ủng hộ các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ mạnh mẽ.

Giới quan sát nhận định, bà Sanae Takaichi có chương trình kinh tế mạnh mẽ nhất với cam kết tăng gấp đôi quy mô kinh tế Nhật Bản trong một thập kỷ bằng các khoản đầu tư lớn từ nhà nước vào công nghệ mới, hạ tầng, sản xuất lương thực, an ninh kinh tế.

BÍCH QUYÊN - HÀ TRANG

