Việt Nam tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp châu Âu

Thay mặt đoàn, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh châu Âu - ASEAN Jens Ruebbert thông tin, quan hệ Việt Nam - EU thời gian qua đã phát triển rất năng động, thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN. Việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) giúp thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng 10-15%/năm.

Các doanh nghiệp châu Âu đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam trong việc mở cửa hoạt động thương mại, tăng cường cải cách kinh tế, ổn định quốc gia, nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu, chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng…, qua đó tăng cường vị thế, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của ASEAN về đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, dịch vụ và năng lượng tái tạo.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam coi Liên minh châu Âu và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu - ASEAN là những đối tác quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - thương mại. Chính sách nhất quán của Việt Nam là giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; thúc đẩy các đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh châu Âu - ASEAN (EU-ABC), chiều 24-11

Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ các đề xuất, qua đó tạo dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp châu Âu hoạt động thành công, lâu dài tại Việt Nam.

Đề nghị Hội đồng Kinh doanh châu Âu - ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), mở cửa hơn nữa thị trường nhằm duy trì vị thế đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các doanh nghiệp có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại (Ireland, Áo, Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Slovenia) hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo đột phá mới trong lĩnh vực đầu tư giữa hai bên; có tiếng nói thúc đẩy việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung ứng cho thị trường EU; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của EU thông qua chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và kết nối với các tập đoàn châu Âu trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như công nghệ cao, kinh tế số...

TTXVN